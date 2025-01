Finale, se ne va un pezzo di storia: a 97 anni si è spenta la professoressa Gabriella Fracchia

La professoressa Gabriella Fracchia nel 2018 alla consegna del premio "Una Vita per Finale"

Si è spenta all'età di 97 anni una delle figure per molti versi di riferimento per tutta la comunità finalese: è infatti mancata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure la professoressa Gabriella Fracchia in Campi.

Storica insegnante alle scuole medie nella cittadina rivierasca, dov'era giunta nel 1956, aveva legato il suo nome anche all'impegno politico e civile: era stata consigliere comunale tra le fila della Democrazia Cristiana e coinvolta nel CIF il Comitato Italiano Femminile, un'associazione cattolica in difesa dei diritti delle donne.

Nel 2018, "per l'amore e la dedizione con la quale ha partecipato e partecipa attivamente alla vita sociale, politica e civile della Città, sempre a disposizione della Comunità Finalese con impegno, onestà e passione", era stata insignita del riconoscimento "Una Vita per Finale", in una cerimonia dove tanti erano stati i ricordi ma anche le testimonianze d'affetto nei suoi confronti (LEGGI QUI).

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 13 gennaio, alle ore 9:30 presso la Basilica di San Giovanni Battista in Finalmarina mentre il Santo Rosario sarà recitato stasera (domenica 12 gennaio, ndr) alle ore 18 nella camera ardente del Santa Corona.