Motociclista perde il controllo del mezzo a Celle: in codice rosso al San Paolo

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona il motociclista rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Pecorile, a Celle Ligure.

Stando alle prime ricostruzioni, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo in maniera autonoma, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Le dinamiche esatte sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto.

A seguito della caduta, il motociclista ha riportato diversi traumi. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18.30. A intervenire sono stati i militi della Croce Rosa di Celle Ligure e il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto.

Vista la gravità delle ferite riportate, è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona in codice rosso.