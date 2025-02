Dal comitato “Vivi Piana Crixia” un nuovo servizio gratuito per i bambini delle primarie

Il comitato "Vivi Piana Crixia" lancia un nuovo servizio gratuito dedicato ai bambini delle scuole primarie. A partire da sabato prossimo, ogni settimana dalle ore 10 alle 12, nella sede del comitato, i bambini avranno la possibilità di svolgere i compiti scolastici in un ambiente accogliente e stimolante.

Ad accompagnarli in questo percorso educativo saranno due membri del comitato, Graziano Marchi e Chiara Valenti, che offriranno il loro supporto per facilitare lo studio e l’apprendimento. L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio di condivisione e collaborazione tra i più piccoli, favorendo l’aiuto reciproco e fornendo alle famiglie un punto di riferimento importante per la crescita educativa dei loro figli.

"Crediamo fermamente nell'importanza della collaborazione e del sostegno reciproco all'interno della nostra comunità. Mettere a disposizione spazi e risorse per la crescita e l’educazione dei bambini è un obiettivo che ci sta particolarmente a cuore", affermano dal comitato.