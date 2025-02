Al via l’edizione numero settantacinque del Festival di Sanremo. Ecco chi vincerà!

Chi vincerà?

Tra i nomi più accreditati dai pronostici c’è senza dubbio Giorgia. La sua esperienza, la capacità vocale straordinaria e il forte legame emotivo che sa creare con il pubblico la rendono una delle artiste più importanti in gara. Da anni tra le voci più complete nel panorama musicale italiano, la cantante romana sembra avere tutte le carte in regola per puntare alla vittoria.

A contenderle il titolo ci sono però nomi di grande spessore. Olly, ad esempio, ha guadagnato popolarità grazie al suo stile moderno e accattivante, capace di attrarre un pubblico giovane ma anche di conquistare i più nostalgici con melodie coinvolgenti. Il suo successo sui social e sulle piattaforme streaming lo rende un concorrente temibile, soprattutto se porterà un brano orecchiabile e ben costruito.

Non può mancare nella lista dei favoriti Achille Lauro, che negli ultimi anni ha rivoluzionato il concetto stesso di performance sanremese. Il suo stile teatrale, la capacità di osare e una presenza scenica fuori dagli schemi lo rendono un’artista sempre imprevedibile. Con un brano dal forte impatto emotivo o visivo, potrebbe di nuovo catturare l’attenzione del pubblico e della giuria.

Anche Irama, reduce da diverse esperienze a Sanremo, è uno dei possibili protagonisti della competizione. Con il suo stile tra pop e urban, ha dimostrato di avere un’ottima capacità di piazzarsi bene nelle classifiche musicali, e non è escluso che questa volta possa puntare al gradino più alto del podio.

Da non sottovalutare, infine, Elodie, un’artista che negli ultimi anni ha saputo costruire un percorso solido e vincente. La sua energia, il carisma e la costante evoluzione artistica la rendono una delle voci più interessanti della scena attuale.

Il dopo Festival

Le serate del Festival di Sanremo sono note per la loro lunghezza, spesso protratte fino a tarda notte. Carlo Conti, conduttore dell'edizione 2025, ha dichiarato l'intenzione di concludere le serate non oltre l’una.

Tutto pronto

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia ricco di emozioni, sia per la competizione musicale che per le attività collaterali che animano le notti italiane. Che siate appassionati di musica o in cerca di trasgressioni notturne, la settimana di Sanremo è in grado di offrirvi un'esperienza unica e indimenticabile.