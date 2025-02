Albenga, proseguono gli incontri tra sindacati a LaerH: “Gli impianti verranno ripristinati al più presto”

Incontro tra i segretari provinciali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil e la proprietà di LaerH, ieri pomeriggio nella sede di Unioni Industriali di Savona.

È proseguito il confronto sull’attuale situazione e le prospettive aziendali, anche alla luce della procedura in atto per la cessione di Piaggio Aerospace.

Nel corso dell’incontro, l'azienda ha fornito i chiarimenti sugli interventi necessari per gestire l'attuale fase di transizione e le future azioni di sviluppo.

Per quanto concerne l'attuale utilizzo della cassa integrazione, è stata ribadita l'importanza di utilizzare meccanismi di rotazione, ove compatibili con le professionalità e le esigenze organizzative.

“L’azienda si è presa l’impegno di ripristinare prima possibile gli impianti (in seguito all’incendio dello scorso 12 dicembre, ndr) e di riprendere la discussione sulla nostra proposta di protocollo d’intesa - commentano i segretari sindacali -. Ribadita, anche in sede di incontro con Baykar, l’azienda che acquisirà Piaggio Aerospace, la strategicità dell’attività svolta in LaerH, con lavoratori che vantano competenze di altissimo livello”.