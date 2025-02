Vino, Coldiretti Liguria: “Stop alla follia delle etichette allarmistiche”

“Non possiamo accettare un sistema di etichettatura che penalizza il settore vitivinicolo, un comparto che l’Europa dovrebbe invece valorizzare”, spiegano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. “Mentre l’UE rimanda da anni decisioni fondamentali per la trasparenza e la salute, come l’obbligo di indicare l’origine su tutti gli alimenti, colpisce invece un prodotto simbolo della nostra cultura. Il vino è un’eccellenza che rappresenta l’intero Made in Italy e una delle coltivazioni principali della nostra Liguria: va tutelato, sia dal punto di vista economico che occupazionale, e difeso da attacchi ideologici che non tengono conto della sua storia millenaria e del suo ruolo nella dieta mediterranea.”

Contro la follia ideologica delle etichette allarmistiche sul vino Coldiretti Liguria è pronta a mobilitarsi per difendere i viticoltori liguri e i 240mila produttori italiani che danno lavoro a 1,3 milioni di persone lungo l’intera filiera. Coldiretti e Filiera Italia hanno quindi inviato una lettera alla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e ai commissari Raffaele Fitto (Coesione e Riforme), Cristophe Hansen (Agricoltura) e Olivér Várhelyi (Salute) per respingere la proposta inaccettabile dell’Unione Europea di introdurre avvertenze sulle bottiglie per scoraggiare i consumi, oltre ad aumentare la tassazione.

"Questa non è l’Europa che vogliamo né quella che vogliono le imprese agricole e i consumatori”, aggiungono Boeri e Rivarossa. “Ancora una volta si adottano misure prive di fondamento scientifico, come le etichette allarmistiche e il Nutriscore, che favorisce prodotti ultra-processati, realmente dannosi per la salute. Siamo da sempre in prima linea nella promozione di stili di vita sani, ma questo non può significare colpire ingiustamente un settore strategico per l’economia ligure e italiana. Il vino è tradizione, cultura e identità: fa parte della nostra storia e del nostro territorio e merita di essere difeso”.