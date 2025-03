Tamponamento in A10, quattro mezzi coinvolti in galleria Rocca Carpanea: nessun ferito grave ma traffico in tilt direzione Francia

Fortunatamente nessun ferito ma traffico bloccato per diversi chilometri nel pomeriggio odierno lungo la A10 all'altezza di Finale Ligure (sia in direzione Francia sia in direzione Italia) dove, nei pressi della galleria Rocca Carpanea, si è verificato un tamponamento multiplo.

Coinvolte sono state tre automobili e un mezzo pesante, i cui conducenti sono tutti riusciti a uscire in autonomia dai propri veicoli senza riportare traumi o gravi conseguenze.

Sul posto si sono recati per i controlli del caso i Vigili del fuoco, mentre i militi della Croce Bianca di Calice e della Verde di Finalborgo hanno prestato le prime cure sul posto a due delle persone, entrambe trattate in loco.

Bloccato invece il traffico in prossimità del luogo dell'incidente in entrambe le direzioni: il sinistro è infatti avvenuto in corrispondenza dell'ormai annoso cantiere presente nella galleria con carreggiata a doppio senso.