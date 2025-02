Storie e musiche dello strumento musicale perfetto: il pianoforte. Alla “Mozart” di Savona

Si annuncia un momento speciale quello intitolato “Il racconto del pianoforte… Storie incredibili e i suoi protagonisti” che andrà in scena nella rassegna “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall’Associazione Mozart Savona.

I protagonisti saranno Alice Fumero, narrazione, Marco Panzanaro, letture, Matteo Costa, pianoforte.

Il trio sarà ospite, alle 17.30 di venerdì 14 febbraio, presso la Sala Stella Maris di Savona (piazza Rebagliati, zona porto).

Il pomeriggio, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L’Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.

In programma musiche di Clementi, Beethoven, Czerny, Liszt, Chopin, Wieck.

Gli artisti

Alice Fumero

Laureata in Musicologia all’Università degli Studi di Pavia, si è specializzata in seguito in “Art & Culture Management” al Master della Trento School of Management a Rovereto. Nel 2021 ha conseguito una laurea magistrale in “Culture moderne comparare” all’Università di Torino. Dal 2006 ricopre il ruolo di direttore artistico dell’Associazione “K.I.T.E.” (che si occupa di divulgazione scientifica attraverso arte, letteratura e musica) con all’attivo oltre 250 eventi fra seminari, reading, concerti e per la quale scrive originali spettacoli teatrali. Nel 2019 ha costituito l’Associazione LeMus che si occupa di editoria musicale e organizzazione concerti ed eventi. Dal 2014 insegna “Storia della musica” in diverse realtà associative e scolastiche.

Marco Panzanaro

Ha frequentato la scuola di recitazione del Teatro Nuovo di Torino diretta da Enza Giovine, un corso di perfezionamento di dizione presso il Tangram Teatro ed infine la Scuola di Teatro di Sergio Tofano di Torino diretta da Mario Brusa. Ha partecipato a diverse produzioni teatrali con registi come Oliviero Corbetta e Santo Versace, oltre a fiction e soap televisive, Attualmente si dedica al doppiaggio di produzioni cine/televisive sia per la tv che per le piattaforme di distribuzione come Netflix, Prime Video e Sky, collaborando con i principali studi di registrazione di Torino e Milano. Presta la propria voce per la produzione di audiolibri per le principali case editrici Italiane, per Audible e Storytel, oltre alla produzione di Podcast in onda su Spotify.

Matteo Costa

Laureato in matematica, si è diplomato all’età di 19 anni col massimo dei voti presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Nel 2008 ha conseguito il Diploma accademico di secondo livello in discipline musicale ad indirizzo concertistico con la votazione di 110/110 presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino. È vincitore di numerosi concorsi a livello nazionale e internazionale. Svolge intensa attività concertistica per tenere sia recital solistici, sia concerti in formazioni cameristiche ed in collaborazione con orchestra. Tiene corsi di perfezionamento ed è titolare della cattedra di pianoforte principale presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.