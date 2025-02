Camera mortuaria nel cimitero di Varazze, consigliere Robello: "Deve essere decorosa e a norma oltre che implementata"

Un ordine del giorno per la sistemazione della camera mortuaria nel cimitero di Varazze. A proporlo il consigliere di opposizione di "Varazze Domani" Giacomo Robello a seguito dello stop disposto dalla regionale del 2020 dela possibilità di utilizzo degli oratori come camere ardenti.

"Con la Legge Regionale n⁰15 del 2020 sono cambiate e non di poco le regole che riguardano gli spazi dedicati ai riti funebri, sopratutto per motivazioni di carattere sanitario. I comuni sono ora nella posizione di far fronte a tali modifiche trovandosi nella condizione di non vedere più consentito l'uso secolare degli oratori religiosi - spiega Robello - Ho proposto, come Consigliere Comunale di Varazze Domani, questo ordine del giorno che spero venga votato all'unanimità che impegna Sindaco e Giunta a far fronte a queste novità".

"La camera mortuaria del cimitero comunale deve essere resa decorosa (adesso non lo é affatto!) e a norma oltre che implementata per poter accogliere decorosamente la presenza simultanea di più salme vista la chiusura degli oratori" ha concluso il consigliere di minoranza.