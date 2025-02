Albenga, Premio Fionda e Concertissimo 2025: al via le prenotazioni

Sabato 22 febbraio alle ore 8 apriranno le prenotazioni per il Premio Fionda di legno e per il Concertissimo, che si svolgeranno al Teatro Ambra rispettivamente il 5 e il 26 aprile.

"L’appuntamento sarà, come sempre, in piazza del Popolo ad Albenga, presso il Bar Ai Giardinetti, cui va un sentito ringraziamento per la generosa ospitalità - commenta i Fieui di Caruggi - Da anni ormai c’è l’abitudine di mettersi in coda per attendere l’apertura delle prenotazioni e, ultimamente, la coda è iniziata addirittura quindici ore prima, con persone pronte a passare la notte all’aperto per essere certe di poter assistere all’evento o agli eventi che organizziamo".

"Tutto questo, da una parte, è gratificante per l’attaccamento e l’affetto che ogni volta ci viene confermato. Se il Premio Fionda negli anni è cresciuto così tanto, è grazie proprio alla fedeltà e al calore del pubblico, che sempre stupiscono chi arriva sul palco dell’Ambra", spiegano i Fieui di Caruggi. "Nello stesso tempo, ciò ci preoccupa. In questo periodo le sere, le notti, le mattinate sono piuttosto fredde, anzi gelide. Pensare che qualcuno scelga di restare all’aperto per ore nell’attesa delle prenotazioni non è rassicurante. Abbiamo valutato di spostare l’orario nel pomeriggio, ma non sarebbe servito: comunque ci sarebbe stata la coda già dalla notte".

"Stiamo cercando, perciò, un modo per migliorare la qualità dell’attesa con la collaborazione dei titolari del Bar Ai Giardinetti (cui riaffermiamo la nostra gratitudine), ma soprattutto ci affidiamo al vostro buon senso. La Fionda e il Concertissimo 2025 saranno due momenti davvero speciali, unici, ma, come dicono i saggi, prima di ogni cosa la salute - concludono i Fieui di Caruggi - In ogni caso, grazie di cuore, perché siete fantastici, il pubblico che tutti vorrebbero!".