Varazze, l'attrice 16enne Mariandrea Cesari protagonista al cinema: reciterà in "L'estranea" e "Love wins war"

Una carriera in ascesa e ha solo 16 anni.

L'attrice di Varazze Mariandrea Cesari dopo il successo del cortometraggio da lei ideato “Connessa¿” e della fiction “Storia di una famiglia perbene” oltre ad essere stata la protagonista dei film Rai sulla Shoah, nei prossimi mesi sarà protagonista del film "L'estranea" e "Lowe wins war".

Il primo con la regia di Paolo Strippoli, un film thriller psicologico con un cast d'eccezione composto da Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Meggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi che sarà nelle sale nel 2026 e il secondo, regista Marco Pollini, nel quale sarà coprotagonista in una pellicola che si concentra sulla Seconda Guerra Mondiale. In quest'ultimo reciterà anche la sorellina minore di Mariandrea Annabel di 11 anni, già protagonista di alcune pubblicità (dalla Chicco, alla Menarini, Imetec e Tenderly, passando per lo spot dei medicinali da donare con Rava con Martina Colombari) e all'età di 7 anni ha recitato nel film "L'uomo sulla strada" di Gianluca Mangiasciutti insieme ad Aurora Giovinazzo.

Per il ruolo in "L'estranea" Mariandrea è stata scelta praticamente last minute. Il casting era infatti durato quasi un anno e lei è stata chiamata a qualche giorno dalla chiusura. La sua interpretazione ha convinto ha il regista che l'ha scelta per il suo film.

"Era da tempo che desideravo interpretare un personaggio come Alice che ha un gran vissuto, che deve trasmettere molto al pubblico. Sono contenta perché posso mostrare le mie emozioni - dice l'attrice varazzina sul film "L'estranea" - Mi sono trovata bene sul set con tutti, come a casa e ho legato tanto con Jasmine Trinca. Il regista è un talento, nel dirigere, i suoi metodi, mi ha fatto sentire subito a mio agio".

A breve poi sarà ancora protagonista dei film per la Rai nella collana con al centro l'Olocausto dopo le interpretazioni in "La cartolina di Elena" e "L'anello ritrovato".

Ha inoltre firmato un contratto per un nuovo film, nel quale sarà protagonista al cinema tra il 2026 e il 2027. A settembre inizieranno le prove e a febbraio inizieranno a girarlo.

Prosegue poi la sua grande passione per la scrittura.

"Giovani talenti Varazzini anche nel mondo del cinema. Complimenti a Mariandrea Cesari a breve ne “L’estranea” di Paolo Strippoli. Ma non solo la troveremo anche in "Love wins war" di Marco Pollini. Complimenti Mariandrea continua così" ha detto il Sindaco Luigi Pierfederici.