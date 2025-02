Savona, salvati dieci bulbi di gigli di mare minacciati dai lavori della passeggiata

Nonostante i lavori della passeggiata sull'arenile di via Nizza, si continuano a trovare i gigli di mare (Pancratium maritimum).

Questa volta il reperimento riguarda di bulbi segnalati dalla Spiaggia Raphael di via Nizza e grazie all'attenzione e sensibilità di un associato di “Quarto tempo Savona” che ha riconosciuto le foglie germogliate. Una scoperta importante e che dimostra la resistenza dei dieci esemplari trovati anche se ci sono stati continui postamenti e rimescolamenti della sabbia a causa dei lavori di costruzione della passerella.

I dieci bulbi sono cosìè stati recuperati e messi al sicuro. Non è la prima volta che dei gigli di mare vengono recuperati e messi in salvo sull'arenile cittadino. La scorsa estate erano stati trovati altri esemplari, sempre nel tratto di spiaggia di via Nizza, questa volta nella nella libera a fianco ai Bagni Raphael.