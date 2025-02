Sezione Primavera, la maggioranza a De Vecchi: "Il mancato avvio è frutto della negligenza della sua amministrazione"

"Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, come nel caso del consigliere di minoranza De Vecchi, il quale continua a sfornare post sul mancato avvio della sezione Primavera senza, però, fornire elementi in grado di smentire quanto da noi affermato più e più volte". Il gruppo di maggioranza "Cambia Carcare - Mirri sindaco" replica alle accuse provenienti dall'opposizione.

"Ribattendo per l'ultima volta alle sue dichiarazioni in merito, lo rassicuriamo sul fatto che, sulla questione, non vi sia alcun rimbalzo di responsabilità tra gli enti da lui citati, anche perché questa è stata chiara fin dal principio e, come dimostrano i fatti, è riconducibile solo ed esclusivamente alla giunta comunale in carica nel quinquennio 2018-2023. La quale da chi era guidata...?".

"Il mancato avvio della sezione Primavera è dovuto alla negligenza dell'amministrazione comunale da lui guidata a suo tempo, la quale, anziché mettersi in regola con documentazione e certificazioni varie, ha operato in deroga fino a quando non è stato più possibile farlo, e ora se ne vedono gli effetti. A quel punto, la nostra giunta, come in tantissime altre occasioni, ha dovuto porvi rimedio, facendo in pochi mesi il lavoro che non era stato fatto in anni da coloro che oggi pontificano pigiando i tasti del telefono", aggiunge la maggioranza.

"In ogni caso, possiamo dire di essere vicini alla soluzione della questione. Infatti, a breve verrà effettuato un sopralluogo dei locali da parte di Alisa e dell’Asl e, successivamente, sarà finalmente possibile assicurare alle famiglie carcaresi un servizio tanto atteso".

"Anche riguardo alle bugie politiche, non essendo secondo a nessuno, tranquillizziamo il signor De Vecchi sul fatto che non saremo certo noi a rubargli il mestiere. Detto ciò, chi avesse ancora dei dubbi sulla vicenda è invitato a recarsi in Comune per visionare tutta la documentazione attestante la veridicità di quanto finora dichiarato dalla nostra amministrazione. Noi non abbiamo nulla da nascondere... noi!", conclude il gruppo "Cambia Carcare".