Stelle nello Sport celebra il suo ventiseiesimo anniversario: da oggi al via le votazioni per scegliere gli sportivi dell’anno

Stelle nello Sport celebra il suo ventiseiesimo anno di attività come promotore dei valori sportivi in Liguria, con l'obiettivo di influenzare positivamente il futuro della regione attraverso lo sport. In un anno in cui la Liguria è stata designata Regione Europea dello Sport, Stelle nello Sport si dedica a celebrare gli atleti liguri, a sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti ETS e a coinvolgere attivamente studenti e cittadini di tutte le età e abilità.

Un elemento distintivo di Stelle nello Sport è la sua capacità di abbracciare lo sport e la cultura sportiva in ogni aspetto, valorizzando il significato educativo e sociale attraverso iniziative inclusive e benefiche. L'organizzazione raggiunge ogni anno migliaia di giovani nelle scuole e nelle piazze, avvicinandoli a diverse discipline sportive.

“Oggi è il calcio d'inizio - commenta Michele Corti, uno dei soci fondatori dell'Associazione Stelle nello Sport -. Da oggi apriamo questa maratona del voto per eleggere gli sportivi e le società dell'anno. Al termine di due mesi di gioco e di votazioni sul sito stellenellosport.com ci sarà la possibilità di applaudire i campioni dello sport ligure il prossimo 15 maggio, quando si terrà ai Magazzini del Cotone del Porto Antico la 26ª edizione del Galà delle Stelle. Ormai è la notte degli Oscar, dove in questi ventisei anni abbiamo premiato e celebrato tanti campioni, ma anche tanti giovani talenti che sono poi diventati davvero grandi campioni arrivando a Olimpiadi, Paralimpiadi come il nostro Francesco Bocciardo. È un percorso fatto di contest come il premio fotografico, come il concorso scolastico Il Bello dello sport che coinvolge più di 12.000 studenti, fatto di eventi come la Festa dello Sport, come lo Sport Ability Day, in cui tutti i liguri sono coinvolti e dove speriamo di farli innamorare della magia dello sport provando discipline che magari spesso non conoscono.

Dopo ventisei anni Stelle nello Sport è ormai una rete di istituzioni, di aziende, di società sportive, di persone del mondo della scuola, e tutti insieme giochiamo per la Gigi Ghirotti: anche quest'anno tutti i nostri progetti sono destinati a sostenere la fondazione presieduta dal professor Henriquet. Il nostro obiettivo è superare i €50.000 donati lo scorso anno alla Gigi Ghirotti e sono sicuro che tutti insieme ce la faremo”.

“Le nostre attività vengono finanziate prevalentemente con le donazioni - spiega il professor Franco Henriquet -. Stelle nello sport ci sostiene ha partecipato a tutte le iniziative che abbiamo messo in campo. Quest'anno celebriamo i quarant’anni dalla nascita della nostra associazione e da venticinque anni, quindi per un lungo tratto della nostra attività Stelle nello sport ci è stata sempre vicino. La Gigi Ghirotti oggi ha esteso moltissimo la sua attività: dal sostegno ai malati di tumore per i quali noi siamo nati nel nel 1984, oggi abbiamo esteso la nostra attività anche tante altre patologie”.

"Si tratta di un appuntamento importante per la società, per la città di Genova, per la regione e, forse, anche a livello nazionale – commenta Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico –. L'organizzazione è ormai più che collaudata: funziona perfettamente sotto ogni aspetto, dagli autori alle società sportive, dalle federazioni agli spazi di Porto Antico. Ogni anno cresce il numero dei partecipanti, delle federazioni e delle associazioni coinvolte. Stavamo riflettendo sulla necessità di ampliare ulteriormente gli spazi, perché il successo di questa manifestazione è costante. Trovo significativo sottolineare come qui sia possibile avvicinarsi a discipline sportive poco conosciute, o magari note solo di nome, ma di cui non si sa realmente come iniziare a praticarle. Personalmente, ho avuto modo di scoprire una disciplina che mi ha particolarmente colpito e che, in seguito, ho voluto approfondire, tanto da invitarne i rappresentanti a un convegno internazionale a Porto Antico, che si è rivelato un grande successo. Questo dimostra come il valore di questa manifestazione non si esaurisca nei giorni dell'evento, ma continui a generare opportunità e sviluppi nel tempo".

Nel corso degli anni, Stelle nello Sport ha realizzato una vasta gamma di attività, tra cui l'organizzazione di 1.450 eventi, la premiazione di 490 atleti e 230 società sportive, il coinvolgimento di 122.500 studenti e la raccolta di oltre 520.000 euro a favore della Fondazione Gigi Ghirotti e altre cause. La Festa dello Sport, che si tiene nel Porto Antico di Genova, ha attirato ben 1.270.000 persone.

Per il 2025, Stelle nello Sport prosegue il suo impegno con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e altri partner, con iniziative quali gli incontri tra studenti e campioni nel progetto "Una Classe di Valori", il progetto "più gusto per la vita" con Villa Montallegro, il concorso scolastico "Il Bello dello Sport" e l'Olimpiade delle Scuole.

Un aspetto centrale di Stelle nello Sport è la sua dedizione alla solidarietà, supportando la Fondazione Gigi Ghirotti ETS attraverso l'Asta benefica delle Stelle e la Lotteria delle Stelle. L'associazione promuove attivamente uno sport sempre più inclusivo attraverso il portale SportAbility Liguria e lo SportAbility Day.

Grazie al progetto "Energie per lo Sport" realizzato in collaborazione con Iren luce gas e servizi, saranno supportati eventi e associazioni in tutta la Liguria.

Sono aperte le votazioni per eleggere gli sportivi dell'anno, e i vincitori saranno premiati durante il 26° Galà delle Stelle il 15 maggio. Stelle nello Sport si conferma una vetrina per lo sport ligure e uno strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorendo l'integrazione e l'inclusione.