Dubai che sorpresa, un'esperienza tra futuro e tradizione: l'intervista a Lorena

Mi chiamo Lorena, ho 51 anni e lavoro come segretaria in un centro medico. Viaggiare è sempre stata la mia grande passione, mi fa sentire viva e mi arricchisce ogni volta. Amo scoprire nuove culture, assaggiare cibi diversi e immergermi nelle atmosfere di luoghi lontani. Sono sposata e ho un figlio, Simone, che ha 23 anni e oggi viaggia per lavoro. Credo abbia preso questa voglia di esplorare proprio da me!

Dove ci porti?

Vi porto con me a Dubai. Un viaggio che ho fatto nel 2018 con la mia famiglia e alcuni amici, quando i nostri figli erano più giovani; è stata una bellissima esperienza di condivisione. Era una destinazione che volevo vedere da tempo, mi affascinava il contrasto tra il lusso e le radici culturali. Volevo vedere con i miei occhi due mondi : da una parte i grattacieli scintillanti, dall’altra i mercati storici. Come sempre, ho fatto tutto da sola. Mi piace viaggiare con la fantasia, e studiare prima le mete che andrò a visitare; adoro pianificare il viaggio, in ogni dettaglio, senza lasciare nulla al caso. Siamo partiti da Milano e abbiamo fatto scalo a Istanbul, volutamente!

Qual è stata la tua prima impressione?

Dubai mi ha colpita subito per il contrasto tra il futuro e il passato. Da un lato grattacieli, lusso e tecnologia all’avanguardia, dall’altro la città vecchia, con i suoi mercati e le tradizioni ancora vive. Ho amato questa dualità!

Parlaci della parte più antica?

E’ stata una delle esperienze più belle, perché inaspettata. Ho passeggiato tra i souk della città vecchia, dove il tempo sembrava essersi fermato. I venditori proponevano: gioielli di ogni genere, tessuti pregiati e oggetti d’artigianato; camminare tra i vicoli stretti e le case in arenaria è stato molto suggestivo. Le botteghe dell’oro erano scintillanti e assediate sopratutto dai curiosi, mentre il mercato delle spezie si riconosceva in lontananza, per via dei profumi molto marcati. Al Fahidi, il quartiere storico, mi ha mostrato l’altra faccia della città!

Dubai è famosa per i suoi edifici iconici, raccontaci?

Il Burj Khalifa, uno dei grattacieli più alti del mondo, è certamente uno dei simbolo della città. La sera ci ha regalato una vista mozzafiato, quasi come se vedessimo la terra da una navicella spaziale. Sotto sul piazzale, poi, le famose fontane danzanti sono state uno spettacolo incantevole di luci e musica. Il Mall of the Emirates è stata una cosa pazzesca: una vera pista da sci, una seggiovia e addirittura i pinguini ! Non ho sciato, ma sono andata a vedere le grotte ghiacciate; dentro la temperatura era -2 °C, mentre fuori superava i 30°C. Un’esperienza fuori dal comune, che mi ha confermato l’atmosfera futurista di questo Paese.

E’ una città cara?

Non più di Milano. Certo, puoi trovare il lusso sfrenato, ma se organizzi bene il viaggio, Dubai è assolutamente accessibile. Abbiamo alloggiato in un hotel 3 stelle vicino al centro, una camera doppia costava tra gli 80 e i 90 euro a notte; il servizio era ottimo, con stanze pulite e una colazione abbondante. Anche per il cibo, c’erano opzioni per tutte le tasche; abbiamo alternato pasti più economici a qualche cena speciale, più costosa.

E’ un luogo di contrasti?

Esatto! Il simbolo perfetto di questo è il “The Frame”, una gigantesca cornice dorata con una passerella alta 150 metri che divide idealmente, la città vecchia da quella nuova. Sono salita fino in cima: da un lato vedevo i quartieri storici, con le loro stradine e i mercati tradizionali, dall’altro lo skyline futuristico, con i grattacieli che sembravano sfidare il cielo.

C’è stato un imprevisto?

Abbiamo deciso di fare un’escursione in barca per ammirare Dubai da un’altra prospettiva e vedere l’iconico Atlantis The Palm. Il mare era piatto come una tavola almeno all’inizio, in pochi minuti, la situazione è cambiata completamente. Le onde sono diventate altissime e la nostra barchetta, cominciava a essere sballottata da una parte all’altra. Il cielo si era improvvisamente coperto, ero nel panico, volevo “buttarmi giù” dalla barca; nel frattempo Simone, mio figlio, all’epoca alunno del nautico cercava di rassicurarmi. Ma io, nel dubbio, ho pregato tutti i santi possibili, quella mezz’ora mi è sembrata un’eternità!

Un episodio divertente ?

Ho provato il sandboarding nel deserto. Pensavo fosse facile, visto che scio bene, ma la sabbia è tutta un’altra cosa! Ho riso tantissimo, è stata un’esperienza divertente e unica nel suo genere.

Come si conclude l’itinerario ?

Strano ma si conclude in Turchia. Sapevo che Turkish Airlines offriva tour gratuiti di Istanbul per i passeggeri con scali lunghi, quindi ho scelto di proposito un volo di ritorno con uno stop di 12 ore. Ci hanno portato nella parte storica e siamo riusciti a visitare la Moschea Blu; poi, prima di rientrare in aeroporto, siamo stati ospiti della compagnia aerea anche per un brunch. Incredibile ma vero!

Il tuo “viaggio” nel cassetto?

La Cina. Mi affascina per la sua cultura millenaria e vorrei scoprire non solo le grandi metropoli, ma anche i villaggi più autentici, dove la gente vive ancora secondo le tradizioni. Vorrei vedere dal vivo la Grande Muraglia Cinese, è uno di quei luoghi mitici che spesso puoi conoscere solo attraverso i libri e i documentari. Questo viaggio lo vorrei fare con la mia famiglia, per convivere questo mio sogno con loro.

IN & OUT DUBAI

porta con te

La Pashmina

Un Costume

L’Educazione

Lascia a casa

Il Piumino

Il Phone

Gli Eccessi

Valutazione : 3 zaini

Legenda:

1 zaino (non vale il viaggio )

2 zaini (meglio andarci in vacanza )

3 zaini (vale il viaggio )

4 zaini (viaggio da non perdere )

5 zaini (vale più di un viaggio)