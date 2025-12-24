Buone feste da Io Viaggio Leggero

La rubrica si ferma per le festività: un tempo necessario per rallentare il passo, ricaricare le batterie e trovare nuove ispirazioni. Io_Viaggio_Leggero ha attraversato luoghi e storie diverse, seguendo il filo sottile che lega l’avventura all’esperienza personale.

Sono stati mesi di racconti, incontri e riflessioni, di strade percorse senza fretta e di parole scelte per restituire atmosfere, emozioni e punti di vista. Ogni articolo è nato dal desiderio di raccontare il mondo con uno sguardo autentico, mettendo al centro le persone, i dettagli e quei piccoli frammenti di realtà che spesso sfuggono.

Un grazie sincero a tutti i lettori per l’affetto e la fiducia dimostrati nel corso di questo viaggio condiviso.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.