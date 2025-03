Il mondo del cinema e della tv piangono la morte di Eleonora Giorgi: nel passato recitò in teatro nel savonese

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la morte di una delle attrici italiane più importanti soprattutto negli anni 70 e 80.

È morta infatti all'età di 71 anni Eleonora Giorgi, malata da tempo per un tumore al pancreas.

Tra i suoi film più noti fu la coprotagonista di "Borotalco" con Carlo Verdone, per cui nel 1982 vinse un David di Donatello. Partecipò insieme all'attore romano anche in "Compagni di scuola". In coppia con Renato Pozzetto recitò in "Mia moglie è una strega" e in "Mani di fata" e con Adriano Celentano in "Mani di velluto" e "Grand Hotel Excelsior".

Negli anni 90 e 2000 si era dedicata di più alle serie per la tv come "Lo zio d'America", i "Cesaroni" e "Don Matteo".

Partecipò a diversi programmi televisivi e fu anche conduttrice radiofonica.

Nel savonese recitò a teatro in due spettacoli come ad Alassio nel 2009 con Remo Girone e Finale e Loano nel 2012 con Gianfranco D'Angelo.