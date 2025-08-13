Finale, aperto il parcheggio nell'ex Piaggio: disponibili i nuovi 188 posti auto nel piazzale sotto l'Aurelia

È pronta e operativa da stamattina (13 agosto, ndr) la nuova area di sosta realizzata nell’ex Piaggio, sotto piazzale Issel e la via Aurelia, dove un tempo sorgevano i capannoni del reparto “macchine e utensileria” dello storico stabilimento.

Le ditte incaricate hanno terminato nei giorni scorsi i lavori di sistemazione e adeguamento, consegnando l’area alla partecipata comunale Servizi di Riviera, che gestirà l’apertura dell'area dove sono disponibili 188 posti auto suddivisi tra stalli a tariffa agevolata e alcuni spazi gratuiti, pensati per compensare la trasformazione della banchina a fianco dell’Aurelia in un passaggio pedonale verso Finalmarina.

L’intervento ha comportato la pulizia e la messa in sicurezza dell’area, con la chiusura degli accessi agli spazi industriali ormai interdetti, la sistemazione dei sottoservizi per l’illuminazione e l’installazione delle colonnine per il pagamento. È quindi stato steso un nuovo asfalto sul quale sono stati tracciati gli stalli. Per l’uscita pedonale è stata installata una nuova scala, collegata a un camminamento in quota Aurelia, ottemperando così anche "alla richiesta di Anas di limitare la sosta lungo la banchina", aveva spiegato nei giorni scorsi l'assessore Folco.

Per motivi di sicurezza, come ha spiegato lo stesso Folco via social, è stata inoltre modificata la viabilità in uscita dal parcheggio: per svoltare verso Levante, quindi verso il centro di Marina, gli automobilisti sono invitati a compiere la svolta sfruttando l'incrocio all’intersezione con la Sp 490, mentre non sembra esclusa per il futuro l'ipotesi di una nuova rotatoria in zona per gestire il traffico in uno dei nodi sempre più attenzionati per quanto riuarda gli incidenti.

La tariffa prevista per i mesi di agosto e settembre è di 1 euro l’ora, fino a un massimo di 10 euro al giorno. È possibile anche sottoscrivere un abbonamento giornaliero sempre a 10 euro. Da ottobre entrerà in vigore una nuova formula “winter” per il periodo invernale. I controlli saranno effettuati a rotazione dagli addetti della SeRi S.p.A., che ha installato e gestirà i parcometri.