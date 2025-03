Incidente sulla A10 tra Albenga e Borghetto S. Spirito: coinvolta una moto, due feriti al Santa Corona

Secondo le prime ricostruzioni, a rimanere coinvolta sarebbe stata una sola moto con a bordo due passeggeri. Le condizioni dei feriti sono apparse subito serie e per entrambi è stato disposto il trasferimento al Santa Corona di Pietra Ligure: uno in codice giallo e l’altro in codice rosso (trauma addominale per una donna classe '72, non è in pericolo di vita).