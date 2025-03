A Finalborgo il Casting per la Serie TV "Canonico 3": appuntamento domenica 16 marzo

Domenica 16 marzo 2025 sarà una giornata speciale per gli appassionati di cinema e televisione in provincia di Savona. Presso l’Auditorium Destefanis, all’interno del Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, si terrà un casting call per la serie TV "Canonico 3", che verrà girata tra aprile e maggio 2025.

L’appuntamento è aperto a tutti i residenti della provincia di Savona, uomini e donne di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, interessati a partecipare come figuranti generici e speciali. I provini si svolgeranno in due fasce orarie: la mattina dalle 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00.

Per chi sogna di apparire sul piccolo schermo, questa è un’occasione imperdibile per entrare a far parte di una produzione televisiva ambientata nella nostra provincia. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mail: csapgiannini@gmail.com.

"Canonico", la fiction originale prodotta e trasmessa da Tv2000, narra le vicende di don Michele, interpretato da Michele La Ginestra: un sacerdote che dopo un'esperienza in Sud America viene inviato in un piccolo paese, dove si scontra con problemi di ogni grado, facendosi "compagno di viaggio" dei suoi parrocchiani, ma soprattutto punto di riferimento per tutti.

Le prime due serie sono state girate tra Pietra Ligure il suo entroterra, con Giustenice grande protagonista: nella frazione e chiesa di San Michele, infatti, il vero e proprio "titolare" don Federico ha lasciato momentamente il posto agli attori.