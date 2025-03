DSA e percorso scolastico, alla Sms delle Fornaci la presentazione del libro di Andrea Tessitore

Venerdì 21 marzo alle ore 16,30, presso la SMS Fornaci – Giardino Serenella, in corso Vittorio Veneto a Savona, sarà presentato il libro “DSA” di Andrea Tessitore che affronta il tema delle difficoltà degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento nell’affrontare il loro percorso di studi.

Il libro, frutto di un'approfondita ricerca, si concentra sull'importanza di una corretta valutazione dei DSA, sottolineando come la conoscenza sia fondamentale per poter intervenire efficacemente. L'autore ha raccolto numerose prove ed esercizi utili per identificare i DSA e per individuare le specifiche difficoltà di ciascun individuo, strumenti preziosi non solo per chi ha una diagnosi, ma per tutti gli studenti.

Un evento importante per sensibilizzare e informare quali strategie e strumenti utilizzare per il successo scolastico.

Il testo illustra diverse strategie, con particolare attenzione alla rapidità di lettura, alla lettura di parole e non parole, e alla lettura di omofoni e non omografi. Vengono presentate strumenti fondamentali per la valutazione e l'intervento. Inoltre, vengono approfondite le strategie per la lettura di ortografie opache e trasparenti, la decodifica fonologica, e l'analisi visiva.

Strumenti utili per discriminare le diverse tipologie di difficoltà. Viene inoltre affrontata la valutazione del disturbo specifico delle abilità aritmetiche, con strategie e modelli per ridurre l'ansia nella matematica.

La tesi dell'autore mette in luce l'impatto emotivo dei DSA, sottolineando come le difficoltà scolastiche possano influenzare negativamente l'autostima, l'autoefficacia e la motivazione degli studenti. Vengono presentati 12 esperimenti che confermano come gli aspetti emotivi siano fondamentali per il successo scolastico e nella vita.