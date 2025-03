Gli USA punto di riferimento per Peserico

Gli Stati Uniti continueranno a costituire il principale mercale di riferimento per Peserico, il brand di alta moda femminile e maschile, oltre agli accessori, che ha la sua sede a Cornedo Vicentino. Qualsiasi potranno risultare gli eventi futuri per l’azienda veneta gli Usa continueranno a rappresentare il mercato primario tanto che sono oggetto di valutazione nuove aperture di propri store che andranno ad affiancare i tanti monobrand già esistenti in forma diretta o con la collaborazione di Bloomingdale’s , grande catena retail dell’abbigliamento di alto livello. Peserico, negli Usa, ha da poco inaugurato nientemeno che uno store in Madison Avenue, 300 mq su due piani al quale la clientela ha già decretato un largo interesse e successo. Ha poi aperto a Santa Clara e a Belmont. Anche sul fronte europeo l’azienda vicentina sta lavorando ad un allargamento della propria presenza con le aperture di Cannes e Zurigo.

Nel corso dell’anno verranno programmati altri importanti monomarca mentre in Italia, dove Peserico è presente con parecchi store (Roma, Torino, Venezia, Verona, 2 a Milano, Capri, Santa Margherita Ligure, Forte dei Marmi, Cortina) è in corso il restyling della boutique di Forte dei Marmi, location ambita e di grande impatto con kla clientela. Peserico darà ancor più importanza alla calzatura, prodotta per se in Riviera del Brenta, ritenendola complemento indispensabile per il look sia maschile che femminile. Per ultimo c’è da rilevare che proseguono incessantamente i lavori dio totale ristrutturazione della sede storica che verrà riaperta il prossimo agosto. Attualmente uffici, macchinari e dipendenti sono ospitati nella ex sede di Baby Cross sempre a Cornedo Vicentino. Confezioni Peserico ha chiuso il 2024 con un fatturato di 123 milioni di euro contro i 113 dell’anno precedente.