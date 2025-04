Cairo, scontro frontale su corso Brigate Partigiane: coinvolte un'auto e un furgoncino, tre i feriti

Ingente mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio odierno, poco prima delle 14:00, a Cairo Montenotte lungo la Sp29 all'altezza di corso Brigate Partigiane, per un incidente che ha visto coinvolti un'automobile e un furgoncino.

Ancora incerta la dinamica dell'impatto tra i due mezzi, precisamente nella tratta tra Cairo e Dego non distante dall'incrocio del passaggio a livello, causando il ferimento di tre persone.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la prima partenza del Comando dei Vigili del Fuoco di Savona, che ha lavorato per mettere in sicurezza l'area e prestare i primi soccorsi. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dai veicoli e gestito le operazioni tecniche di soccorso.

Sono quindi intervenuti tempestivamente anche i sanitari con tre ambulanze della Croce Bianca cairese, il personale dell'automedica Sierra 1 e l'elisoccorso. Due dei feriti sono stati successivamente trasportati in ospedale in codice giallo, uno al San Paolo di Savona e l'altro al Santa Corona di Pietra Ligure; il terzo, e più grave, ha raggiunto in codice rosso il nosocomio pietrese con l'elicottero Grifo1.

La situazione è stata monitorata e gestita in stretto coordinamento con le altre forze di soccorso presenti sul posto, mentre sono in corso le indagini per determinare le cause.

L'incidente ha causato temporanee difficoltà alla viabilità dovute alla momentanea chiusura della strada per permettere le operazioni di soccorso.