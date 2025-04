Cairo, incidente sulla Sp 29: giovane in prognosi riservata al Santa Corona

Si trova attualmente in rianimazione presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in prognosi riservata e sedato, uno dei giovani, classe 2005, studente presso l'Istituto Superiore "Patetta" di Cairo Montenotte, coinvolto nell'incidente avvenuto ieri sulla Sp 29. Il ragazzo, trasportato in codice rosso con l'elisoccorso, viaggiava a bordo di un'auto condotta da un amico.

Lo scontro, avvenuto intorno alle ore 14 e che ha coinvolto anche un furgone, ha paralizzato il traffico lungo la provinciale tra Cairo e Dego in entrambe le direzioni per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e prestato i primi soccorsi, insieme alla Croce Bianca, all'automedica e alle forze dell'ordine per i rilievi.

Gli altri due feriti, l'amico alla guida della macchina e il conducente del furgone, un 58enne, sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Savona e Pietra Ligure. Le loro condizioni sono apparse fin da subito meno gravi. Secondo quanto riferito, i ragazzi stavano andando a visitare un'azienda della zona nell'ambito di un'attività scolastica.

Dalla ricostruzione della dinamica, l'auto avrebbe sbandato, finendo nella corsia opposta, dove l'impatto con il furgone che procedeva in direzione contraria è stato inevitabile.