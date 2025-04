Si spacciano per dipendenti di Poste Italiane: due uomini denunciati per truffa

La Squadra Mobile della Questura di Savona ha denunciato due persone, di 44 e 23 anni, con precedenti, accusate di truffa ai danni di un uomo residente in città.

Dopo averlo contattato sul cellulare, i due si spacciavano per dipendenti di Poste Italiane e gli comunicavano la giacenza di un assegno a suo favore di 1.200 euro quale rimborso INPS, inducendolo a effettuare due ricariche su una PostePay, ciascuna di circa 500 euro, per poter incassare la somma.

Inoltre, la Squadra Mobile, a seguito di un'altra attività d’indagine, ha denunciato all'autorità giudiziaria un cinquantunenne, con precedenti specifici, accusato di truffa nel corso di un’operazione di compravendita online ai danni di un altro cittadino savonese. L’indagato, infatti, dopo aver ricevuto del denaro per l’acquisto di un componente di ricambio per auto messo in vendita online, ha omesso di spedire l’oggetto, intascando indebitamente circa 100 euro.