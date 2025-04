Sabato 5 aprile a Toirano l’ultimo saluto a Massimiliano Micalizzi

Dopo l’esame autoptico eseguito nella giornata di ieri, è stato dato il via libera alle esequie di Massimiliano Micalizzi, l’uomo trovato senza vita martedì scorso in un’area boschiva in via Bosco, nella frazione di Sant’Ermete a Vado Ligure.

Il funerale si terrà sabato 5 aprile alle ore 15:00 nella Parrocchia San Martino Vescovo a Toirano. Questa sera, venerdì 4 aprile, alle ore 18:30, verrà invece recitato il Santo Rosario nella Chiesa Madonna del Rosario, sempre a Toirano.

Massimiliano Micalizzi lascia la moglie Veronika, i figli Kevin e Brian, il padre Pippo, i fratelli Williams e Francesca, oltre ai parenti tutti.