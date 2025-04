"Giallo" sulla morte di Massimiliano Micalizzi: l'autopsia ipotizza il decesso per un malore

Si è concluso intorno alle 20.00 ieri sera l'autopsia sul corpo del 50enne Massimiliano Micalizzi trovato senza vita martedì scorso in un'area boschiva in via Bosco nella frazione di Sant'Ermete a Vado Ligure.

Durante l'esame autoptico come già era stato accertato nel primo esame esterno effettuato il giorno del ritrovamento dal medico legale, non sono stati rilevati segni di violenza e collutazione sul corpo dell'uomo ma viene ipotizzata la morte legata ad un malore.

Sull'uomo infatti sarebbe stata riscontrata una coronaria sub occlusa che avrebbe potuto causare o il decesso per un infarto o per un arresto cardiaco.

Il medico legale Matteo ha inoltre effettuato i prelievi tossicologici e istologici. È stato escluso il decesso legato ad un gesto autolesionistico.

I contorni della vicenda comunque sono ancora poco chiari soprattutto sulle motivazioni della presenza di Micalizzi a Vado visto che vive a Toirano ed é originario di Borghetto Santo Spirito. Quindi distante dalla sua area lavorativa di falegname.

L'uomo, infatti, non aveva con sé lo smartphone, nonostante si fosse allontanato venerdì dalla Val Varatella restando vago con i familiari sui suoi spostamenti (aveva detto alla moglie che si sarebbe diretto alla Motorizzazione) tanto da far scattare la macchina delle ricerche dopo la denuncia di scomparsa domenica.

Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero le telecamere della videosorveglianza che avrebbero ripreso l'uomo e il suo porter Piaggio parcheggiato in via Bellandi dietro alle scuole.

Nella zona dove è stato ritrovato Micalizzi con un drone dei vigili del fuoco, in quei giorni si sarebbe verificato un furto in una villa, dove due malviventi si sarebbero introdotti con la complicità di un terzo che faceva da "palo".

Sono in corso proprio le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Savona, Pubblico Ministero Chiara Venturi, per appurare se vi siano correlazioni tra il reato e il misterioso e macabro ritrovamento, avvenuto poco distante.

Il Pm ha aperto comunque, come pressi un fascicolo d'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti e tutte le piste investigative, senza alcuna esclusione, vengono battute dai carabinieri diretti dal tenente colonnello Paolo Belgi.

Con chi si trovava l'artigiano? Ha accusato un malore oppure la morte improvvisa è stata l'esito di una caduta fatale? Se non fosse stato solo, chi era con lui? Qualcuno lo ha spinto e fatto cadere? Oppure qualcuno dovrà rispondere di omissione di soccorso? Interrogativi ai quali anche l'analisi dei filmati di alcune telecamere potrebbero fornire risposte.