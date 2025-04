Finale, scavi per l'acquedotto in via XXV Aprile: sopralluogo di Comune e Consorzio per risistemare l'asfalto

Il prossimo lunedì 7 aprile, il personale dell’Ufficio Tecnico comunale e del Comando di Polizia Locale effettueranno insieme ai responsabili del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese un sopralluogo in via XXV Aprile per valutare la risistemazione del manto stradale in seguito ai lavori effettuati dall'ente gestore dell'acquedotto per l'intervento di adeguamento relativo alla rete idrica in zona.

Il cantiere, che ha comportato scavi estesi lungo la carreggiata, si è concluso da alcune settimane. Il naturale assestamento del materiale di riempimento delle escavazioni ha provocato irregolarità nell’asfalto, portando alla formazione di avvallamenti e fessurazioni lungo il manto stradale che in alcuni tratti possono rappresentare un potenziale pericolo per il transito dei mezzi, in particolare per biciclette o motocicli.

«Siamo consapevoli del rischio alla circolazione venutosi a creare con questa situazione - dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco - e stiamo lavorando per arrivare rapidamente a una soluzione condivisa con il Consorzio in modo tale che vengano ripristinate quanto prima e quanto più possibile le adeguate condizioni di sicurezza stradale, soprattutto in vista della stagione primaverile e in ragione dei numerosi mezzi che frequentano tale strada, utilizzata dai residenti e anche dal personale e dai pazienti dell'ex Ruffini».

«Vogliamo concordare, perciò, tempi e modalità d’intervento in modo chiaro col Consorzio - aggiunge Folco - con l'intento di effettuare i lavori di sistemazione quanto prima, consapevoli che un ulteriore, naturale assestamento potrebbe comportare un intervento successivo che cercheremo di prevedere e programmare per evitare nuove situazioni di pericolosità».

Aggiornamenti sugli sviluppi e sulle eventuali modifiche alla viabilità che si renderanno necessarie durante l’esecuzione degli interventi saranno comunicate successivamente.