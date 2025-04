"Un Libro... un Autore", a Finale Ligure Cristina Rava presenta "Degna Sepoltura"

Prosegue la stagione 2024-2025 della rassegna "Un Libro... un Autore" organizzata dall'associazione CentoFiori con un nuovo appuntamento per domenica 6 aprile, alle ore 18, quando sarà protagonista Cristina Rava che presenterà il suo nuovo romanzo "Degna Sepoltura".

L’incontro, presso la Libreria Cento Fiori di via Ghiglieri a Finale Ligure Marina, sarà moderato dalla nostra giornalista Cinzia Gatti, caporedattrice di Torinoggi.it per il gruppo editoriale Morenews.

In "Degna Sepoltura", Rava ci accompagna in un’indagine che parte dal ritrovamento del corpo di Umberto, un adolescente ribelle scomparso dopo una lite con il padre. Il cadavere viene scoperto in una casupola isolata nella campagna ligure, in un contesto che non lascia pensare a un semplice occultamento, ma a una vera e propria "sepoltura degna". Un dettaglio che apre una serie di interrogativi inquietanti.

Tornano in azione i protagonisti delle storie più amate di Rava: il medico legale Ardelia Spinola e l’ex commissario Bartolomeo Rebaudengo, alle prese con un'indagine intricata, in cui la giovinezza si rivela fragile, vulnerabile e, talvolta, segnata da segreti troppo pesanti. Sullo sfondo, la provincia ligure – apparentemente placida – diventa teatro di una narrazione intensa, in cui bugie, relazioni tossiche e verità sepolte emergono con forza.

Cristina Rava è autrice della fortunata serie di romanzi con protagonisti Rebaudengo e Spinola. In BUR ha pubblicato, tra gli altri, Di punto in bianco e I segreti del professore, mentre il suo ultimo libro prima di Degna Sepoltura è stato Il tessitore (Rizzoli, 2022).