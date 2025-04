Nasce "Savona Intelligente": una pagina Facebook per raccogliere lamentele e proposte sul porta a porta

"Esprimere dissenso è un diritto". Così Alice Greta Marino, ideatrice della pagina Facebook "Savona Intelligente", presenta il progetto nato per comunicare in modo più diretto con i savonesi, condividere le notizie legate alla gestione dei rifiuti e raccogliere opinioni sul nuovo sistema di raccolta porta a porta, dopo il lanciod ella petizione su Change.org.

"Questa pagina – spiega – nasce con l’intento di raccogliere, documentare e diffondere notizie, opinioni e testimonianze dei cittadini savonesi sul tema dello smaltimento dei rifiuti, oggi più attuale che mai".

Alice Greta Marino è anche la promotrice della raccolta firme – sia su Change.org che in versione cartacea – per chiedere l’installazione dei cassonetti intelligenti in tutta la città. La petizione, lanciata alcuni giorni fa, ha già superato abbondantemente le 1.700 firme, un numero superiore ai mastelli finora ritirati dai savonesi. Si è inoltre formato un gruppo di volontari che si occuperà della raccolta firme anche nei vari quartieri, attraverso moduli cartacei.

Di fronte alla richiesta di molti cittadini, sia il Comune sia Sea-S hanno però spiegato che l'uso dei cassonetti intelligenti non sarebbe possibile in tutta la città, perché il bando con cui è stato assegnato il servizio quindicennale – basato sul piano industriale di Contarina – ne prevede l’utilizzo solo per il 15% del territorio.

I cittadini esclusi da questo sistema, tuttavia, chiedono un trattamento uguale a quello dei residenti del centro, a parità di Tari pagata per la raccolta rifiuti e l’igiene urbana.