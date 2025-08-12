Savona, urla e porta fuori un divano dalla canonica della chiesa di San Paolo: fermato e identificato dalla polizia

Ha portato fuori un divano dall'interno della chiesa creando particolare scompiglio tanto da far intervenire la polizia.

Questa notte intorno alle 3.00 un uomo, un senza tetto, all'esterno della canonica di San Paolo tra via Giusti, ha iniziato a sbattere i pugni contro la porta della chiesa urlando e portando poi il mobile all'esterno sdraiandosi.

Infastiditi dal rumore alcuni residenti hanno chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute con due volanti.

Gli agenti lo hanno fermato e poi identificato.

La scorsa settimana c'è stato un incontro tra i commercianti di Corso Tardy e Benech e il Comune sul tema della sicurezza e degli sbandati in zona.