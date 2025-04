Finale polo della musica: presentata la nuova edizione estiva del Finale Music Festival con PFM, La Crus, Grido, Rockets e una sorpresa

Non solo le bellezze naturalistiche o architettoniche, l'unicità delle specialità enogastronomiche o le attività sportive praticabili sul territorio. Tra le proposte turistiche presentate ieri a Milano con l'evento dedicato a stampa e operatori del settore turistico dal titolo “Finale 365” per presentare la località rivierasca anche la musica è stata grande protagonista.

Finale Ligure ha voluto rilanciare, in occasione della presentazione e nel palinsesto estivo degli eventi, la sua ambizione a diventare polo della musica, in Liguria e non solo, con tanti eventi che tutto l’anno animano i borghi.

Protagonista di questa visione è il Finale Music Festival, ambizioso progetto annuale articolato in quattro format che spaziano dai grandi live estivi in piazza agli incontri musicali, da ottobre a giugno in alcuni luoghi simbolo del territorio, passando per la nuova rassegna “Finale Music Festival Castelfranco” dedicata ai giovani talenti emergenti e una raffinata Christmas Edition a teatro.

Tra i protagonisti dell’edizione Summer del Finale Music Festival ci saranno la P.F.M. la sera di venerdì 8 agosto, i “La Crus” il lunedì successivo 11 agosto, il rapper Grido giovedì 14 agosto e i Rockets nella serata di Ferragosto, venerdì 15. In fase di definizione special guest di livello mondiale per il 16 agosto.

Inoltre, dal 23 aprile al 4 maggio, l’Auditorium de’ Disciplinanti a Finalborgo ospiterà la mostra evento “Pictures of You” con fotografie di Henry Ruggeri ad artisti iconici della musica con racconti video in realtà aumentata dell’indimenticabile giornalista e scrittore Massimo Cotto.

La direzione artistica e l’organizzazione sono sempre condotte da Roberto Grossi e Fabio Gallo, mentre tutti gli eventi saranno ad ingresso libero.