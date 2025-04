Varazze, il Comune ci riprova: punta ad affidare in concessione la spiaggia del Solaro

Il Comune ci riprova. Dopo il bando andato deserto la scorsa stagione estiva l'amministrazione comunale di Varazze prova a dare in concessione per le stagioni estive 2025 e 2026 la spiaggia libera attrezzata del Solaro.

E' in corso di redazione l’aggiornamento del PUD comunale che potrebbe prevedere una eventuale diversa localizzazione delle spiagge libere attrezzate del Comune di Varazze e la passeggiata limitrofa alla spiaggia sarà interessata nei prossimi anni dall’esecuzione dell’Intervento di riqualificazione del fronte mare di levante del centro cittadino, che comporterà modificazioni all’infrastruttura stessa, l'abbattimento delle barriere architettoniche, con una conseguente variazione nella collocazione dei servizi a livello sottostante e la relativa necessità di una nuova progettazione di allestimento e utilizzo delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione alla spiaggia.

"Questo non ci permette di chiedere grandi investimenti a chi andrà a gestire la spiaggia - ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini - il progetto prevede le dotazioni minime necessarie ma garantirà comunque il servizio di salvamento e la pulizia per la stagione estiva".

Nel progetto la spiaggia libera attrezzata è stata suddivisa in tre zone principali: la parte a monte, a ridosso della passeggiata, adibita a servizi ; la parte a ovest adibita a zona libera e la parte a est adibita a zona attrezzata con sdraio e ombrelloni.

L’ area attrezzata sarà occupata da 6 file di ombrelloni: in ogni fila sono previsti 7 ombrelloni, per un totale di 42, con 2 sdraio ciascuno. L’area libera costituirà la superficie prevalente della spiaggia libera attrezzata, immediatamente raggiungibile dalla rampa esistente così da garantire le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull’utente. Vista che la pendenza della rampa esistente è superiore a quanto consentito a norma di legge in materia di accessibilità per disabili, dato il dislivello tra il piano della passeggiata e il piano della spiaggia, verrà realizzata una nuova rampa, con un primo tratto a pendenza più favorevole fino alla piattaforma rialzata e un secondo tratto con pendenza inferiore all’8% previsto dalla norma, per raggiungere il piano spiaggia/ servizi. L’accesso per le persone con disabilità avverrà lungo un primo tratto di rampa tramite chiamata con un'apposita pulsantiera che verrà installata all’entrata per l’assistenza alla discesa fino alla piattaforma rialzata

La muratura della passeggiata sarà rivestita, per la durata della stagione balneare, nella parte libera da volumi di servizio, con arelle di bambù. Saranno previsti nel primo piano sopraelevato di raccordo un volume destinato all'accoglienza/eventuale punto di ristoro; una cabina con funzioni di deposito/punto di primo soccorso; due cabine polivalenti, per le quali il gestore della spiaggia libera attrezzata potrà individuare la destinazione d’uso, a inizio attività, tra spogliatoio, deposito, doccia riscaldata, vano tecnico; nel caso di utilizzo a spogliatoio, la dotazione sarà di due spogliatoi più uno per le persone con disabilità, due cabine w.c. (una per persone con disabilità, una doccia comprensiva di rubinetto lavapiedi.

E' richiesto il servizio di salvamento per il quale è stato previsto un trespolo di guardia, un mezzo di salvataggio e tutta l’attrezzatura richiesta per l’espletamento del servizio. Sempre nella zona a quota spiaggia, in posizione facilmente accessibile anche agli utenti della parte libera, verrà istituito il punto di primo soccorso.

Il primo mercoledì di ogni mese ricompreso nel periodo balneare è garantito l’accesso e l’utilizzo gratuito di tutti i servizi a pagamento a persone disabili e ad un loro accompagnatore, fino ad un massimo di 4 ingressi.