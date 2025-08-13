Raccolta rifiuti a Savona, Marino (Savona Intelligente) :”Il sindaco emetta un'ordinanza urgente per la pulizia straordinaria della città"

Rifiuti ammassati, odori nauseabondi, bagni chimici in condizioni critiche, spiagge libere trasformate in discariche a cielo aperto. È l’immagine che, Alice Greta Marino, descrive oggi per alcune zone della città. Per questo, ha protocollato una richiesta ufficiale al sindaco Marco Russo, invocando l’uso dei poteri straordinari previsti dal D.Lgs. 267/2000 per un intervento immediato.

Alice Greta Marino, cittadina savonese è promotrice della petizione per l’estensione delle isole ecologiche in tutta la città e ideatrice del gruppo social "Savona Intelligente". Marino, attualmente impegnata nella costituzione dell’associazione “Diritti, Cultura e Sviluppo di Savona”

Quella inviata al primo cittadino è una richiesta formale di intervento con un'ordinanza contingibile e urgente per la pulizia straordinaria della città , formulata in una comunicazione ufficiale in cui descrive la gravità delle condizioni igienico-sanitarie in diverse zone urbane.

Nel testo della richiesta, si evidenzia come in alcune aree si registri un preoccupante accumulo di rifiuti e sporcizia, situazione che – secondo Marino – comporta rischi concreti per la salute pubblica, favorendo la proliferazione di insetti, roditori e altri vettori di malattie. “Tali condizioni – si legge – compromettono anche il decoro urbano e l’immagine turistica della città, rendendo necessario un intervento urgente e coordinato”.

La cittadina chiede che vengano disposti: una pulizia straordinaria dell’intero territorio urbano, con rimozione dei rifiuti, lavaggio e disinfezione di strade e piazze; la pulizia approfondita delle spiagge libere e la manutenzione straordinaria dei bagni chimici, attualmente in pessime condizioni igienicche; interventi di disinfestazione e derattizzazione nelle aree a rischio; l’eventuale ricorso a ditte esterne, con spese a carico del gestore, in caso di inadempienza della società Sea-S.

Marino conclude la sua richiesta auspicando un riscontro sollecito da parte dell’amministrazione, “anche in ragione della gravità e urgenza della situazione descritta”.Alcuni cittadini, per la situazione dei rifiuti in città, si sono rivolti anche all'Asl2 che ha chiesto un incontro al sindaco.