Andora, il brandacujun conquista Fossano a “Cantè j’euv”

Grande partecipazione e entusiasmo a “Cantè j’euv”, la manifestazione promossa dalla Pro Loco di Maddalene di Fossano, dove Andora ha portato un tocco ligure con il Brandacujun, contaminando i sapori piemontesi in un percorso serale di degustazioni e canti popolari.

L’iniziativa, inserita nel progetto dell’Assessorato alla Valorizzazione delle Tradizioni Locali, guidato da Monica Risso, nasce dalla collaborazione con Slow Food Fossano e si inserisce in una più ampia rete di relazioni con fiere storiche come quella del “Porro di Cervere”, “Expoflora”, “Coloratissimo Autunno” e l’Italian Oyster Fest di La Spezia.

Un’occasione preziosa organizzata per promuovere l’edizione 2025 di “Azzurro, Pesce d’Autore”, in programma dal 23 al 25 maggio nel porto turistico di Andora, tra eccellenze del mare e della terra.

“Il brandacujun ha conquistato le centinaia di persone presenti che non lo conoscevano ed al quale è stato servito in una tappa di un suggestivo percorso notturno fra cascine della frazione di Maddalene - ha dichiarato l’assessore Monica Risso - Abbiamo invitato il pubblico a visitare Andora in occasione di 'Azzurro Pesce d’autore' e riscontrato molto interesse. Attraverso il Brandacujun preparato da Ezio del ristorante Il Pozzo abbiamo parlato anche delle nostre eccellenze come l’olio EVO. Siamo grati a Marco Barberis della Condotta Slow Food di Fossano e alla Pro loco di Maddalene per la perfetta organizzazione e la distribuzione del materiale promozionale di Azzurro”.