Arriva anche a Calizzano il "Maggiordomo di Quartiere", un servizio gratuito per anziani e persone in difficoltà

Il Comune di Calizzano, in collaborazione con Regione Liguria e grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo, propone un servizio innovativo e utile per tutti i suoi cittadini: il Maggiordomo di Quartiere. Dopo l'avvio a Cairo Montenotte, il servizio è disponibile anche nell'alta valle dal mese di aprile, per supportare anziani e residenti nelle attività quotidiane.

Si tratta di un servizio gratuito pensato per chi necessita di assistenza nelle mansioni quotidiane. Il Maggiordomo di Quartiere, infatti, si occupa di attività come il ritiro di ricette e medicinali, la spesa, il disbrigo di pratiche burocratiche, il pagamento di bollettini e il supporto per piccole manutenzioni domestiche non specializzate. Inoltre, fornisce informazioni pratiche sulla vita quotidiana e sui servizi locali. Rappresenta una risorsa importante per chi ha difficoltà a svolgere queste azioni ma desidera mantenere la propria autonomia.

Grazie alla collaborazione con Enti del Terzo Settore e al sostegno del Comune di Calizzano, il Maggiordomo di Quartiere è in grado di rispondere a diverse necessità, con particolare attenzione agli anziani, che spesso si trovano soli o hanno difficoltà con le attività giornaliere. Sarà disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Calizzano. Per informazioni o richieste, è possibile contattare il numero telefonico 347 3565025 o inviare un’e-mail all’indirizzo cairo@maggiordomodiquartiere.it. Il servizio sarà attivo ogni mercoledì e venerdì, dalle 10.30 alle 13.00, per assistere chi ne ha bisogno.

Il progetto, avviato a novembre 2023 e sostenuto dalla Regione, proseguirà fino al 31 agosto 2025, estendendosi su tutto il territorio ligure. Un’opportunità che va oltre il semplice aiuto, contribuendo a creare una comunità più coesa e attenta alle necessità di tutti, in particolare dei più fragili.