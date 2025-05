Savona, il Comune autorizza l’abbruciamento del legname spiaggiato dopo le mareggiate di ottobre

Sarà possibile prendere e bruciare il legname che è stato lasciato sulle spiagge cittadine con le mareggiate del 16, 17, 26 e 27 ottobre 2024 . Il sindaco Marco Russo ha firmato un’ordinanza che autorizza la raccolta e l’abbruciamento del materiale ligneo trasportato sulle spiagge dalle mareggiate.

L'ordinanza, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei Ministri lo scorso marzo ha due obiettivi. prevenire ulteriori rischi ambientali legati all’accumulo di detriti naturali e favorire una gestione sostenibile del materiale recuperato.

Il legname potrà essere ritirato dai cittadini per l’uso in impianti termici civili, a condizione che venga fatta un’ispezione visiva per escludere la presenza di materiali estranei, come la plastica o metalli. In caso non ci fosse interesse da parte dei cittadini alla raccolta, il legname potrà essere destinato a impianti autorizzati per il trattamento di biomasse.

Solo come ultima opzione, si potrà procedere bruciando il legname direttamente sull’arenile, a cura dei concessionari balneari, che dovranno mettere in pratica tutte le misure per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Le cataste di legname da bruciare dovranno avere dimensioni contenute (massimo tre metri cubi), essere senza di materiali lavorati o inquinanti, e disposte su superfici adatte a contenere le ceneri, che saranno poi raccolte e trattate come rifiuti speciali. Vietato il conferimento delle ceneri nei cassonetti urbani, pena sanzioni.