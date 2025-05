I Glicini di Villa Pergola hanno incantato e deliziato Albenga grazie ad un affascinante incontro con Alessandra Ricci ed un cocktail firmato dalla Barlady Ottavia Castellaro

I glicini di Villa Pergola hanno catturato l’attenzione e il cuore della cittadina di Albenga, grazie a un evento straordinario che ha visto protagonista Alessandra Ricci, accompagnata dalla talentuosa Barlady Ottavia Castellaro, nota per la sua maestria nella mixology.

Durante l’incontro, tenutosi all’Oratorio di San Carlo, Alessandra Ricci ha condiviso la sua affascinante esperienza nel restauro e nella valorizzazione della storica Villa La Pergola di Alassio.

Le sue parole hanno trasportato i partecipanti in un viaggio ricco di emozioni, raccontando la storia e l’importanza di questo scrigno di bellezze naturalistiche, mentre le immagini della collezione di glicini, la più significativa d’Europa, hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva. L'incontro, parte del Festival della cucina con i fiori, ha attratto un pubblico numeroso e appassionato.

Il finale dell’evento si è rivelato sorprendente e coinvolgente: gli ospiti hanno avuto l’opportunità di assaporare un cocktail esclusivo dedicato ai giardini di Villa Pergola, chiamato "Dieci". La realizzazione di questa deliziosa bevanda è stata curata nei minimi dettagli da Ottavia Castellaro, che ha saputo unire ingredienti freschi e profumati in un mix avvincente, esaltando così i fiori e le essenze a tema e con una nota di dolcezza data dai Glicini.

Per i nostri lettori, abbiamo il piacere di condividere in esclusiva la ricetta del cocktail "Dieci", affinché chiunque possa ricreare questa esperienza di gusto anche a casa. Un modo perfetto per brindare alla bellezza della natura e alla tradizione fiorita di Villa Pergola!

"DIECI"

INGREDIENTI: 40 ml Venturo Aperitivo; 15 ml Tequila Reposado; 15 ml Gamondi; Aperitivo ai Fiori di Sambuco; 30 ml cordiale aromatico al glicine

PREPARAZIONE:

All'interno di un mixing glass già freddo e colmo di ghiaccio riponete tutti gli ingredienti e mescolate con l'aiuto di un bar spoon fino al raggiungimento di diluizione e temperatura ideali. Versate il drink filtrandolo dal ghiaccio all'interno di una coppetta gelida e guarnite con un rametto di rosmarino e/o un petalo di glicine

Per il cordiale (500ml)

All'interno di un pentolino, riscaldate 550 m di acqua portandola fin quasi a bollore e riponetevi in infusione i petali di 3/4 grappoli di glicine, 5 rametti di rosmarino, 3 rametti di menta glaciale, 3 cucchiaini di semi di finocchietto selvatico, le bucce di 3 limoni, 4 bustine di infuso alla liquirizia e 1 di ibisco, pepate q.b. Lasciate in infusione con coperchio fino a completo raffreddamento, unite il succo dei limoni, quindi filtrate con un colino a maglie molto fini. Conservate in frigorifero in bottiglia chiusa per max 2/3 giorni.