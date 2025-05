Pallare, perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail: giovane in codice rosso al Santa Corona

Un grave incidente si è verificato in tarda mattina a Pallare, dove un giovane nato nel 1993 ha perso il controllo della sua moto, finendo contro il guardrail. Il ragazzo ha riportato gravi traumi addominali e toracici ed è stato immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Croce Bianca di Carcare, l’automedica e le forze dell’ordine, che hanno gestito le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Il giovane è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso.