Papa Leone XIV, il cuore batte anche per Celle Ligure: cinque mesi fa l'allora Cardinale Prevost dormiva nel convento agostiniano

Una due giorni a Celle Ligure subito dopo Natale con una visita privata con i padri della comunità agostiniana della Liguria. Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, lo scorso 28 e 29 dicembre ha dormito nel convento della chiesa di Nostra Signora della Consolazione. Quindi meno di 5 mesi fa, il nuovo Pontefice, nominato Cardinale due prima da Papa Francesco, era stato in visita nel comune cellese proprio nella chiesa dei padri agostiniani.

"Abbiamo avuto la sorpresa e la fortuna di ospitare il futuro Papa - racconta Anna Citterio che da anni gestisce il convento di Celle e che in quell'occasione non poteva essere presente, lasciando la gestione della visita a Giovanni Parodi - Siamo tutti in festa e in preghiera e continueremo a pregare per questo Pontificato".

"Aveva avuto un momento di condivisione con i padri della comunità degli agostiniani della Liguria, in particolare di Genova, e ha soggiornato proprio all'interno del convento di Celle che è ad uso esclusivo dei padri agostiniani e dei familiari", aggiunge.

Ma Papa Prevost non era la prima volta che faceva visita a Celle. Anche tra il 1999 e il 2000, quando era Padre Generale della Congregazione degli Agostiniani, fece tappa nella chiesa cellese insieme a suor Mariana, molto nota al tempo nel Comune, missionaria in Sud America proprio con il futuro Papa.

"Un giorno che ero a Celle ho incontrato suor Mariana e mi aveva detto che era in visita un Generale degli Agostiniani ed era americano. Poi me l'aveva presentato. Ieri sera vedendolo non l'ho riconosciuto ma ricordando quel giorno ho fatto due più due - dice il cellese Daniele "Daddi" Olivieri - Gli agostiniani sono molto legati ai loro conventi, sanno tante cose, li tengono bene".

Con lo storico di Celle Michele Manzi, in contatto con padre Mario degli agostiniani di Roma, abbiamo riavvolto il nastro sulla chiesa di Nostra Signora della Consolazione gestita dalla congregazione dei padri agostiniani per la quale è stato realizzato un opuscolo.

Sisto IV, Francesco Della Rovere, il Papa che nacque a Celle Ligure nel 1414, nella frazione di Pecorile, peraltro approvò la Congregazione. I legami con la Riviera ligure, quindi, sono molteplici.

"Al tempo molti cellaschi erano agostiniani - racconta Manzi - La chiesa della Consolazione fu una chiesa comunale per una vita con gli agostiniani che nel '600 hanno costruito il convento".

Alla fine dell'Ottocento ci fu uno stop in quanto i Governi Rattazzi erano fortemente anticlericali, ma nel 1904 la chiesa fu acquistata dal Comune dai padri agostiniani.

"Sia la parte della chiesa che della canonica con un atto furono intestati ai singoli frati (4 agostiniani) e definitivamente alla Congregazione nel 1960 dopo la morte dell'agostiniano, il frate Giovanni Testa", conclude Manzi.

C'è qualcosa di più che lega affettivamente Papa Prevost alla Liguria. Oltre alle sue origini francesi, infatti, ci sono anche quelle italiane: il suo bisnonno era di Sanremo.

Jacques Martino, così si chiamava il bisnonno paterno di Leone XIV, nacque a Sanremo nel 1806 e successivamente emigrò negli Stati Uniti, stabilendosi a New Orleans, Louisiana, dove morì nel 1852. Un legame genealogico che sottolinea l'importanza della Liguria nella storia familiare del nuovo Pontefice.

Oltre alle origini liguri, la famiglia del Santo Padre appena eletto presenta una ricca mescolanza culturale: la nonna paterna, Suzanne Fontaine, era francese originaria della Normandia, mentre la madre, Mildred Martinez, aveva origini spagnole e creole.

Sicuramente il legame con la Liguria si è rafforzato ulteriormente con la visita di Robert Francis Prevost a Celle Ligure nel dicembre 2024, quando, ancora porporato, ha soggiornato presso il convento agostiniano di Nostra Signora della Consolazione, e con la visita di oltre due decenni prima. E fra i tanti fedeli c'è attesa perché il nuovo Papa rinnovi la sua vicinanza al territorio ligure.