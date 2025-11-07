Savona, il Comune attinge al fondo di riserva: 10mila euro per difendersi nel ricorso sull’affidamento a Tpl dei parcheggi

La Giunta comunale di Savona, nella seduta del 6 novembre 2025, ha approvato un prelievo di 11mila euro dal fondo di riserva per far fronte a spese urgenti di carattere legale e amministrativo. .

Il ricorso è stato presentato dalla Gestopark, blocca di fatto il percorso verso la riassegnazione in house a Tpl delle aree di sosta attualmente gestite da Ata.

La parte più consistente dello stanziamento, 10mila euro, sarà destinata a coprire i costi di un incarico professionale legale: il Comune dovrà infatti difendersi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale in un ricorso urgente relativo all’affidamento in house providing a Tpl Linea del servizio pubblico locale di gestione della sosta tariffata e dei parcheggi automatizzati.

Si tratta della gestione complessiva di 1.662 stalli, tra parcheggi con la sbarra e con parcometro, inquadrata nella riorganizzazione della mobilità urbana programmata da Palazzo Sisto che ha avviato la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del nuovo Piano della Sosta,