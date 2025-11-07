 / Attualità

Attualità | 07 novembre 2025, 09:33

Savona, il Comune attinge al fondo di riserva: 10mila euro per difendersi nel ricorso sull’affidamento a Tpl dei parcheggi

Fondi urgenti per opporsi all'impugnazione fatta al Tar da Gestopark che si mette di traverso nel percorso di assegnazione in house all'azienda di trasporto pubblico locale

Savona, il Comune attinge al fondo di riserva: 10mila euro per difendersi nel ricorso sull’affidamento a Tpl dei parcheggi

La Giunta comunale di Savona, nella seduta del 6 novembre 2025, ha approvato un prelievo di 11mila euro dal fondo di riserva per far fronte a spese urgenti di carattere legale e amministrativo. .

Il ricorso è stato presentato dalla Gestopark, blocca di fatto il percorso verso la riassegnazione in house a Tpl delle aree di sosta attualmente gestite da Ata.

La parte più consistente dello stanziamento, 10mila euro, sarà destinata a coprire i costi di un incarico professionale legale: il Comune dovrà infatti difendersi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale in un ricorso urgente relativo all’affidamento in house providing a Tpl Linea del servizio pubblico locale di gestione della sosta tariffata e dei parcheggi automatizzati.

Si tratta della gestione complessiva di 1.662 stalli, tra parcheggi con la sbarra e con parcometro, inquadrata nella riorganizzazione della mobilità urbana programmata da Palazzo Sisto che ha avviato la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del nuovo Piano della Sosta,

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium