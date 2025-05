"Beni culturali", giornata di incontri per l’orientamento a Savona

Giovedì 15 maggio dalle ore 10 alle 17 nell’aula magna del Liceo Chiabrera Martini, in via Ambrogio Aonzo 2, si terrà il convegno "Beni culturali. Giornata di incontri per l’orientamento", organizzato dallo stesso liceo nel contesto delle iniziative diocesane "Al servizio della speranza", legate alle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, promosse dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Al mattino dopo l'accoglienza e i saluti istituzionali del dirigente scolastico Andrea Piccardi interverranno Giacomo Montanari (Università degli Studi di Genova) su "La modernità del patrimonio: perché studiare Beni Culturali in un mondo che cambia" e Cristina Gamberini dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli su "La catalogazione dei beni culturali".

Valentina Frascarolo (Musei Civici di Savona) parlerà de "La tutela e la valorizzazione dei beni culturali nell'attività museale", Massimiliana Bugli edEnrica Gasco di "Archivi: tutela e valorizzazione; il mestiere di archivista", Christian Alpina di "Biblioteche: polo culturale e di socializzazione. Il lavoro del bibliotecario".

Nel pomeriggio Dominique Maria Scalarone illustrerà "Il corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell'Università di Torino: dall'ingresso al progetto di tesi", Paolo Pacini, anch'egli dell'ufficio diocesano, "Le attività di restauro nella Diocesi di Savona-Noli". Stefania Vero del Centro Artigianale Restauri racconterà "Il mestiere del restauratore: il ripristino di un'opera attribuita a Gio Stefano Robatto nella Quadreria del Seminario Vescovile di Savona".

Lorenza Rossi e Vincenzo Ariu spiegheranno come "Leggere il contesto: la trasformazione del complesso conventuale dell'Annunziata nell'edificio scolastico di via Aonzo a Savona. Architettura, arte e storia". A seguire interverranno Domenico Buscaglia, Aureliano Deraggi, responsabile del Servizio per la Pastorale Scolastica diocesano, e l'editore Marco Sabatelli.

Il convegno gode del patrocinio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Comune, Confraternita San Domenico sotto il titolo del Cristo Risorto e Società Savonese di Storia Patria.