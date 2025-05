Dove acquistare un montascale o servoscala risparmiando fino al 20%?

Hai finalmente deciso di far installare un montascale o servoscale che ti consentano di raggiungere casa e muoverti tra un piano e l’altro in tutta comodità, senza rischiare di cadere e farti male sulle scale? Se non sai a chi rivolgerti, quelli che seguono sono alcuni consigli utili su dove acquistare un montascale o servoscale risparmiando il più possibile. La buona notizia è che le alternative non mancano, sia se stai cercando qualcosa di standard e già pronto all’installazione e sia se sei interessato invece a una soluzione personalizzata.

Quando conviene rivolgersi a grosse ditte specializzate in montascale e servoscala

I cataloghi delle ditte specializzate in montascale e servoscala sono oggi decisamente più ampi e variegati di un tempo. Anche se hai bisogno di installare il montascale o servoscale su una scala stretta, con una tromba circolare o che ha molti piani dovresti trovare così la soluzione che fa più al caso tuo tra i vari modelli di montascale a poltroncina, montascale curvilinei, montascale per condominio. Il vantaggio di optare per una soluzione pronta all’uso è che può essere installata immediatamente e spesso con procedimenti standard, che non richiedono nessun lavoro di adattamento delle strutture esistenti e possono essere eseguiti con facilità da qualsiasi ascensorista. Il risparmio è notevole sia in termini di tempo che di denaro, tanto che se hai fretta o un budget limitato la risposta alla domanda “dove acquistare un montascale o servoscale?” non può che essere presso una ditta di grosse dimensioni specializzata in questo tipo di soluzioni che possa garantirti quanto più assortimento possibile.

Montascale e servoscale: a chi rivolgersi per soluzioni personalizzate

Rivolgersi a realtà più piccole per l’installazione di montascale e servoscala ha vantaggi di natura differenti, ma non inferiori. Molte ditte di ascensoristi che lavorano su base locale offrono servizi personalizzati ai propri clienti e, cioè, curano ogni aspetto dalla scelta del montascale o servoscala all’installazione e il collaudo in modo da assicurarsi che il risultato finale soddisfi pienamente esigenze e desideri di chi ha commissionato il lavoro. Ciò è indispensabile quando di deve fare i conti con spazi dalle dimensioni o dalle configurazioni non standard o quando ci sono precisi aspetti estetici da rispettare. Immagina che il tuo palazzo sia un palazzo d’epoca e che i tuoi condomini abbiano acconsentito all’installazione del montascale o servoscale alla sola condizione che non venga deturpato l’aspetto originario dell’androne: rivolgerti a una ditta che possa proporti soluzioni personalizzate anche per quanto riguarda materiali, colori e finiture del montascale/servoscale è l’unica soluzione davvero praticabile. In questo caso dovresti mettere in preventivo una spesa un po’ superiore, ma tieni conto che indipendentemente dall’azienda dove deciderai di comprare il montascale o servoscale ci sono diversi bonus e agevolazioni di cui puoi approfittare per risparmiare da un minimo del 20% fino al 75% sull’installazione di questi sistemi.

Se vuoi sapere dove acquistare un montascale o servoscala, la soluzione migliore è confrontare più offerte per trovare il prezzo più conveniente. Su www.ascensoristi.com puoi ricevere fino a 4 preventivi gratuiti da aziende specializzate e scegliere il modello più adatto alle tue esigenze.

















