Raccolta porta a porta, incontro in Comune tra il comitato e le associazioni dei consumatori: "Comunicazione molto confusa"

Un incontro sulla raccolta a porta a porta in Comune a Savona con al centro le criticità che tengono banco da settimane e la richiesta di trovare soluzioni alternative soprattutto sul tema bidoni condominiali e mastelli. Visto che l'estensione delle isole ecologiche per tutta la città non è previsto dal piano Contarina.

Alla riunione davanti al sindaco Marco Russo hanno partecipato Alice Greta Marino promotrice della petizione che ha raccolto 5mila firme, Livio Di Tullio di Federconsumatori, rappresentanti di Uppi (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) e Sunia (Sindacato Nazionale Unitario Inquilini e Assegnatari) e Marco Perlo del Codacons.

"Un incontro negativo, quello che noi abbiamo chiesto da l'inizio è un estensione delle aree ecologiche e noi abbiamo studiato il Piano Contarina, non è un contratto inciso sulla pietra e non tutto può essere definito da quello - ha detto Alice Greta Marino -

C'è una comunicazione molto confusa. Questi studi poco capillari hanno portato i cittadini ad essere disorientati. Sea-S ha già difficoltà adesso e il timore è che non riesca a gestire un sistema più complicato.

È una bufala che non vogliano differenziare ma vogliamo essere messi nelle condizioni. Durante la riunione ci siamo sentiti ridicolizzati dal Sindaco".

"E' stato un incontro cordiale che però non ha risolto i problemi per quanto ci aspettavamo. Sembra che non ci sia più, secondo quanto ha detto il Sindaco Russo, l'obbligo del bidoncino condominiale per chi non lo vuole. I mastelli singoli possono restare sul marciapiede dove si può però se il marciapiede è piccolo sulla strada può creare un ingombro. Bisognerà capire come fare per le persone anziane e chi avrà problemi a posizionare i mastelli durante la giornata - prosegue Perlo, Codacons che nei giorni scorsi ha scritto al Difensore Civico - È un discorso comunque complesso. Bisognerà concordare il sistema migliore, è un groviglio da dipanare con cautela ed è tutto in itinere. Ci dovremo vedere speriamo presto".

Una delle tematiche affrontate quindi è stata quella degli orari di raccolta. L'invito di Sea-S ai cittadini sarebbe di esporre i mastelli tra le 19 e le 20 della sera precedente il giorno di raccolta, con svuotamento previsto tra le 5 e le 12:30 del giorno successivo. Questo comporterebbe l’ingombro dei marciapiedi per ore, ma anche l’insorgere di problemi di responsabilità per eventuali “incidenti” che potrebbero nascere dai mastelli sui marciapiedi a causa dei mastelli che vi resterebbero per molte ore.

"Il Sindaco ci ha anticipato la sua volontà di chiedere a Sea-S di anticipare il ritiro dei vari rifiuti previsto ora dalle 5 alle 12.30 invece dalle 4 alle 8" ha continuato Marco Perlo.

Lo scorso fine aprile Federconsumatori aveva diffidato il Comune e Sea-S dal “voler insistere nella richiesta di posizionare i mastelli condominiali nelle aree private” dei palazzi “senza preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale” e “dalla pretesa che siano i cittadini a farsi carico del trasporto del mastello condominiale dal luogo di riempimento al punto di prelievo”.

Nella lettera inviata dai firmatari della petizione “diciamo no ai bidoni nell’androne e negli spazi privati del condominio- sì ai bidoni intelligenti per tutti” viene proposto che "siano gradualmente estese le isole ecologiche con bidoni informatizzati a tutte le zone della città, mantenendo nell’attesa lo status quo; che venga stilato un elenco in ordine decrescente delle zone della città in base alla tensione abitativa - che si inizi la predisposizione graduale delle isole ecologiche con bidoni informatizzati a partire dalla prima zona in elenco di cui sopra; che venga commissionata a Protea-progettazione per l’ecologia inversa, prima dell’installazione delle isole ecologiche, come già avvenuto per il centro città, la riprogettazione dei servizi della raccolta rifiuti con conseguente relazione, relativa alla prima zona in elenco e poi a seguire, contenente la puntuale revisione del posizionamento attuale dei cassonetti per migliorarne eventualmente la collocazione; che si attenda il tempo necessario prima di estendere il servizio, come su richiesto, affinché Sea-s possa mettere a punto un servizio di svuotamento puntuale in base alle evidenze nella zona centro; che venga concesso a Sea-s il prolungamento dei tempi necessari all’installazione delle isole ecologiche con bidoni informatizzati in tutte le zone della città, comprese le case sparse; che Sea-s consideri eventualmente l’acquisizione dei nuovi bidoni informatizzati e altre attrezzature necessarie al servizio anche attraverso leasing; che vengano predisposte chiare informazioni sulle modalità di differenziazione in varie lingue per la presenza di molti immigrati nella nostra città".