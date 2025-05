Celle Ligure in festa con il 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 20 maggio, come riporta Agipronews, un 7Doppio Oro è valso 20mila euro.

La vincita è stata registrata presso la tabaccheria di Samuele Rebella, situata in via Monte Tabor, ai Piani di Celle.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro dall’inizio del 2025.