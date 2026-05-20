Varazze, al via la riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto. Pierfederici: "Intervento che punta a valorizzare il quartiere di San Nazario"

Iniziano oggi mercoledì 20 maggio i lavori per la riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto a Varazze. L’intervento è stato fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale e si inserisce in un’ampia progettualità strategica di sviluppo e modernizzazione del tessuto urbano.

I lavori, che si concluderanno entro il 2026, riguarderanno la trasformazione dell’area in una piazza verde, moderna e funzionale, e l’allargamento dei marciapiedi sull’Aurelia fino all’incrocio con Via Fazio.

“Questo intervento punta a valorizzare il quartiere di San Nazario - sottolinea il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici - Vogliamo restituire alla cittadinanza un luogo di aggregazione moderno, accessibile e integrato nel contesto urbano. Con questo progetto, la piazza cessa di essere un semplice spazio di transito e diventa una zona di connessione e continuità nel cuore del centro storico”.

Il progetto, infatti, a seguito di un approfondito studio, vuole essere una proposta di qualità che mette al centro la sostenibilità ambientale e il benessere della comunità: prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’eliminazione della scalinata attualmente presente e la creazione di un attraversamento pedonale per migliorare il collegamento diretto con la passeggiata a mare. Verranno allargati i marciapiedi

lungo la Via Aurelia per garantire maggiore accessibilità e per rendere più fruibili gli spazi di fronte agli esercizi commerciali.

La piazza verrà trasformata con l’inserimento di nuove alberature, aree vegetali diffuse, spazi di sosta e relax, arredi urbani intelligenti, illuminazione smart e sistemi di raccolta e riuso delle acque piovane, prevenendo che si riversino in Via Coda in caso di forti piogge.

“L’avvio dei lavori nei mesi estivi è una scelta obbligata per rispettare le scadenze legate al finanziamento ottenuto dalla Regione Liguria - spiega il vicesindaco delegato ai Lavori Pubblici ed Urbanistica Filippo Piacentini - Per ridurre al minimo l'impatto sulla viabilità abbiamo programmato le fasi del cantiere in modo che l'intervento sul marciapiede abbia inizio in autunno”.