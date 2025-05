Confcommercio Ascom a supporto degli operatori turistici: uffici aperti anche nei weekend estivi

Uffici aperti in estate per tendere la mano agli operatori del mondo del turismo, che anche al sabato o alla domenica potrebbero aver bisogno di formalizzare nuovi contratti o preparare documenti urgenti.

Confcommercio Savona, tramite Ascom Servizi, intende schierarsi al fianco di ristoratori, baristi, titolari di stabilimenti marini e molti altri operatori ancora, che si preparano a iniziare un’altra stagione estiva.

Per questo motivo verrà attivato un nuovo servizio e da giugno un impiegato di Ascom Servizi-Confcommercio Savona sarà sempre reperibile, con gli uffici aperti anche nel fine settimana, per svolgere le pratiche relative a nuove assunzioni.

"Siamo alle porte di una nuova stagione – interviene Giuseppe Molinari, vicepresidente di Confcommercio Savona e referente di Ascom Servizi Savona – e con questa misura vogliamo supportare il modo del turismo e i nostri associati che, con il loro lavoro, sono pronti ad accogliere visitatori che scelgono la nostra terra come meta per le vacanze. Riteniamo quanto mai importante la tempestività nel dare risposte e, soprattutto in estate, può capitare di dover sostituire una persona o rinforzare il personale. La burocrazia non deve essere un ostacolo e per questo da giugno attiveremo un nuovo servizio".