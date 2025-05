Dove fiorisce la biodiversità, un giardino per le api a Cengio

In occasione della Giornata Mondiale delle Api, si è svolta ieri mattina, nel salone al piano terra di Palazzo Rosso a Cengio, l’inaugurazione ufficiale del progetto “Bed&Bee”, promosso dall’associazione “Un Sorriso per Tutti”. L’evento ha visto una sentita partecipazione da parte del sindaco Francesco Dotta e degli studenti delle scuole locali, uniti dall’obiettivo comune di tutelare la biodiversità.

Realizzato in collaborazione con il Comune di Cengio, la biblioteca civica e l’Associazione culturale “Antichi Liguri e Colombo nato a Savona”, il progetto ha portato alla creazione di due aiuole fiorite, impreziosite dalla posa di speciali casette per api solitarie e altri insetti impollinatori. Le strutture, costruite in legno non trattato e canne di bambù a fondo cieco, seguono le linee guida del WWF, garantendo un ambiente naturale e sicuro per la nidificazione.

Tra le aiuole è stata installata una struttura in alluminio che ospita casette esagonali suddivise in tre sezioni, ciascuna pensata per accogliere diverse specie di insetti pronubi. Un intervento che unisce estetica, funzionalità e sostenibilità, volto a sensibilizzare la comunità sull’importanza del ruolo degli impollinatori nei nostri ecosistemi.

“Bed&Bee” ha rappresentato anche un significativo momento educativo, grazie alla partecipazione attiva di numerosi istituti scolastici: l’Istituto Comprensivo Statale di Millesimo, l’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte, la Scuola Materna Paritaria Santa Barbara, il Nido d’Infanzia Betlem di Cengio e il doposcuola Olmocolmo. Bambini e ragazzi, guidati da insegnanti ed educatori, hanno preso parte a incontri formativi sull’ecologia urbana, dimostrando grande entusiasmo e interesse. Un’occasione preziosa per promuovere, fin da piccoli, una nuova consapevolezza ambientale.

L’associazione “Un Sorriso per Tutti”, che ha curato ogni fase del progetto – dalla progettazione alla realizzazione, fino agli incontri con le scuole – ha voluto ringraziare il Comune di Cengio per il supporto e la concessione degli spazi, la biblioteca civica e l’Associazione “Cristoforo Colombo nato a Savona” per il prezioso contributo culturale, e il Banco Azzoaglio di Ceva, da sempre vicino al territorio e alle iniziative di utilità sociale.

La mattinata si è conclusa con un rinfresco conviviale, che ha offerto a tutti i presenti un momento di condivisione e incontro.