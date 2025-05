Firenze: il 24 maggio l’anteprima nazionale del libro "Ricette per ogni stagione" di Libereso Guglielmi, un viaggio tra salute e sostenibilità

Torna in libreria “Ricette per ogni stagione: in cucina con il giardiniere di Calvino” – un inno alla biodiversità, al gusto e alla salute. Uno dei testi più amati dagli appassionati di cucina naturale e sostenibile, un’opera che non si limita a raccogliere ricette, ma che rappresenta un autentico manifesto di uno stile di vita consapevole, fondato sul rispetto della natura, dei suoi cicli e dei suoi doni.

Curato dal giornalista e divulgatore Claudio Porchia, il volume torna in una nuova edizione completamente rinnovata nella veste grafica, a colori, e viene pubblicato da Edizioni Semi Rurali in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Libereso Guglielmi. Libereso – noto come “il giardiniere di Calvino” per il suo storico legame con la famiglia Calvino, non solo Italo di cui era coetaneo, ma anche del padre Mario e la madre Eva Mameli, - è una figura emblematica nel panorama della sostenibilità ambientale e della promozione della biodiversità agroalimentare.

Il libro sarà presentato in anteprima nazionale a Firenze, durante l’atteso evento “72 ore di Biodiversità”, organizzato da Rete Semi Rurali ETS. Un appuntamento di rilievo nazionale che mira a sensibilizzare il pubblico sul valore inestimabile della biodiversità e sul suo ruolo centrale nella costruzione di sistemi alimentari più equi, resilienti e sani.

Nel suo ricettario, Libereso intreccia esperienze botaniche, memoria e conoscenze pratiche, offrendo più di 100 ricette ispirate dalla natura e legate al ritmo delle stagioni. Ogni piatto è concepito per valorizzare ingredienti semplici, naturali e spesso dimenticati, come fiori ed erbe spontanee, che crescono nei nostri giardini, nei campi e nei boschi. Con uno stile diretto e poetico, l’autore ci ricorda che la vera salute nasce dalla terra, e che un’alimentazione consapevole, basata su frutta e verdura raccolte al giusto momento, non solo è più gustosa e nutriente, ma anche più economica e sostenibile.

L’opera va quindi ben oltre la cucina: è un invito a riscoprire il valore del cibo come atto culturale, ecologico e affettivo. È un viaggio gastronomico alla portata di tutti, che unisce creatività, tradizione e un profondo rispetto per l’ambiente. Attraverso l’uso intelligente delle risorse naturali e il recupero della stagionalità, il libro contribuisce anche alla lotta contro lo spreco alimentare e alla costruzione di uno stile di vita più equilibrato e armonioso.

“RICETTE PER OGNI STAGIONE: in cucina con il giardiniere di Calvino”

A cura di Claudio Porchia

Collana: Comunità – n. 11

Data di uscita: Maggio 2025

Pagine: 208 | Prezzo: 20 euro

Per prenotazioni e informazioni: info@semirurali.net