Giornata mondiale delle tartarughe: il 29 maggio un evento a Villanova d'Albenga dedicato alla testuggine Palustre Emys Orbicularis

In occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe in molti siti che partecipano al progetto LIFE URCA (URgent Conservation Actions) PROEMYS, coordinato dal WWF Italia, si organizzano numerose iniziative allo scopo di far conoscere la testuggine palustre europea e di sensibilizzazione sull’importanza di tutelare questa specie autoctona. In diverse parti d’Italia, sarà possibile partecipare già a partire dal prossimo fine settimana ad attività, visite speciali, laboratori.

La Giornata Mondiale delle tartarughe è anche l’occasione per tracciare un bilancio del progetto che, in due anni, ha raggiunto notevoli risultati. La novità più recente è l’apertura presso l’Acquario di Genova di un nuovo acqua-terrario dedicato alla testuggine palustre Emys orbicularis ingaunasulla cui conservazione la struttura è impegnata da oltre vent’anni. L’acqua-terrario riproduce l’ambiente tipico in cui vivono le Emys liguri e rappresenta, in particolare, l'Oasi WWF “I Valloni” a Villanova di Albenga, ex-cava di argilla, oggi scrigno di biodiversità che raccoglie oltre 200 specie vegetali e molte specie di rettili, anfibi, uccelli, piccoli mammiferi e invertebrati.

L’apertura del nuovo acqua-terrario rafforza l’impegno di Acquario di Genova nell’opera di divulgazione e sensibilizzazione nei confronti delle Emys. All’interno della struttura viene anche seguita la crescita delle testuggini nate presso il Centro Emys di Leca di Albenga. I giovani esemplari trascorrono i primi due anni di vita presso le aree curatoriali dell’Acquario, prima di tornare al Centro Emys per un periodo di acclimatamento, al termine del quale vengono rilasciati in natura.

Nell’ambito del progetto LIFE, È stato elaborato un Piano di Gestione Integrato per la conservazione di Emys orbicularis in Italia e Slovenia che ha ricevuto il parere favorevole di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Il Piano - attuato nei Siti Natura 2000 coinvolti nel Progetto - è finalizzato a migliorare lo stato di conservazione della testuggine palustre europea, mantenendo la diversità genetica delle popolazioni esistenti e promuovendo un modello di gestione transfrontaliera per la specie. Un monitoraggio ex ante è stato svolto in tutte le aree selezionate, con il supporto dei volontari locali e del personale tecnico delle diverse aree. Prima di iniziare le attività sul campo, sono stati organizzati tre corsi di formazione (nord, centro e sud Italia) per poter procedere al monitoraggio e alla marcatura degli esemplari.

Nei 51 siti Natura 2000 esaminati (Italia + Slovenia) sono stati catturati e marcati 1.183 diversi individui di Emys orbicularis. La marcatura individuale è utile per l'immediata identificazione del singolo individuo che può essere catturato anche ad anni di distanza e sul quale sarà quindi possibile verificare informazioni quali la crescita, l'insorgere di malattie e i fenomeni di migrazione fra le popolazioni o fra siti diversi. Inoltre, la marcatura degli individui è fondamentale per l'applicazione di modelli statistici di analisi - utili, ad esempio, a stimare l'abbondanza di una popolazione - in un piano di monitoraggio pluriennale. Sono anche stati osservati e monitorati più di 1.000 individui appartenenti a specie di testuggini alloctone.

Diversi gli interventi di ripristino e miglioramento delle aree che ospitano le testuggini: il Centro Emys è stato oggetto di importanti interventi di risistemazione. È stato realizzato un nuovo stagno in Italia, a Villanova d’Albenga, e sono stati effettuati estesi interventi di ripristino degli habitat (habitat restoration) alle saline di Sicciole in Slovenia. Di oltre 140 individui presenti nei centri di allevamento è stato estratto il DNA per confrontare i profili genetici di quelli in ambiente controllato con i selvatici, al fine di assegnarli alle popolazioni naturali più affini. È stato raggiunto l'importante obiettivo di ripopolare con nuovi esemplari di testuggine palustre Emys orbicularis gli ambienti umidi nelle zone ritenute idonee.

I rilasci sono avvenuti nel Parco del Po Piemontese in cui sono state liberate 40 testuggini allevate dal Centro Emys Piemonte e nell’area Lerrone Valloni di Albenga in cui sono stati rilasciati 10 individui nati nel Centro Emys di Albenga e allevati all’Acquario di Genova.

Per quanto riguarda l’azione di contrasto alla presenza di specie aliene che costituiscono una minaccia alla sopravvivenza delle Emys, sono state catturate e affidate ai centri di raccolta 130 testuggini aliene del genere Trachemys in Italia e 16 in Slovenia.

Numerose sono state le attività di comunicazione e sensibilizzazione: è stato creato il sito del progetto www.urcaproemys.eu e sono stati realizzati, e distribuiti a tutte le aree coinvolte, pannelli e volantini informativi. È stato prodotto un video con grafica animata sugli obiettivi del progetto. Molti sono stati gli eventi divulgativi rivolti al grande pubblico e a diversi stakeholder organizzati con la collaborazione delle aree coinvolte per informare sui comportamenti corretti da utilizzare in contesti naturali protetti e disincentivare il rilascio in territori non propri di specie aliene che costituiscono una grave minaccia per le specie autoctone presenti.

Sul sito è disponibile un nuovissimo kit didattico, progettato specificatamente per studenti e studentesse del secondo ciclo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (8/13 anni). L’obiettivo è fornire uno strumento completo e versatile per promuovere un’educazione attiva e coinvolgente, che incoraggi la curiosità, il pensiero critico e la collaborazione tra gli alunni e le alunne.

Ogni materiale di cui si compone il kit (quiz digitale, video con grafica animata, presentazione in power point, poster per studenti e studentesse, puzzle per le primarie, schede-gioco, gioco “trivia domino”), è scaricabile dal sito www.urcaproemys.eu alla sezione “risorse” e può essere utilizzato in maniera indipendente, a seconda delle esigenze educative e della progettazione didattica.

Sempre sul sito è disponibile il primo numero della newsletter di LIFE URCA PROEMYS. Iscrivendosi alla newsletter quadrimestrale si potranno ricevere gli aggiornamenti sui progressi del progetto e gli approfondimenti su vari aspetti legati alla protezione di questa specie preziosa e minacciatahttps://www.urcaproemys.eu/newsletter/.

Coordinato da WWF Italia, il progetto URCA PROEMYS ha l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione della testuggine palustre autoctona in Italia e Slovenia, mantenendo la diversità genetica delle popolazioni esistenti.

È cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo strumento LIFE e vede la partecipazione di sette partner italiani - Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Costa Edutainment con particolare riferimento all’Acquario di Genova, Università di Pisa, Centro Studi Bionaturalistici Srl, Parco Lombardo Valle del Ticino, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale – e due partner sloveni - SOLINE Pridelava Soli d.o.o/ SOLINE produzione sale s.r.l. e Javni Zavod Krajinski Park Ljubljansko Barje/ Ljubljana Marsh Nature Park Public Institute.

Gli eventi in programma nel savonese: il 29 maggio, appuntamento a Leca di Albenga (regione Isolabella) per visitare il Centro di riproduzione Emys accompagnati da esperti che illustreranno la biologia e la riproduzione della testuggine palustre europea Emys orbicularis. Nel corso dell’evento ci si sposterà presso l'Oasi WWF Valloni (nella ZSC "Lerrone - Valloni") per assistere al rilascio di giovani individui, liberati negli anni precedenti, che sono stati recuperati per monitorarne e valutarne la crescita. All’evento saranno presenti enti, istituti e soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro. Partecipazione libera con ritrovo alle ore 10 presso il Centro Emys.

Emys orbicularis

La testuggine palustre europea Emys orbicularis (L.) è una specie di testuggine presente in un ampio areale di distribuzione: Europa meridionale, occidentale e centrale, Asia occidentale e nord Africa.

Il suo habitat è costituito da ambienti umidi come stagni, laghi, fiumi e paludi. Ha una dieta mista erbivora e carnivora.

La diversità tra i sessi è evidente: i maschi adulti sono sempre di dimensioni minori rispetto alle femmine, con carapace meno rilevato rispetto a queste e piastrone concavo e nettamente più corto rispetto alla lunghezza del carapace, mentre nelle femmine è piatto e di lunghezza pari o-raramente-superiore a quella di quest’ultimo. Seleziona ambienti terrestri aperti e con terreno morbido per la nidificazione. La maturità sessuale è raggiunta a 5-6 anni di età nei maschi, mentre possono essere necessari anche 10-15 anni per le femmine. Esse depongono in media 6-8 uova per covata e coprono il nido con il terreno scavato prima di abbandonarlo. La maggior parte dei giovani emerge dopo 55-60 giorni di incubazione, anche se questa può durare sino a 90 giorni e oltre. Nei casi di riproduzioni tardive (es.: fine luglio-inizi di agosto) i piccoli ibernano nel suolo all'interno del nido e fuoriescono all'inizio della primavera successiva quando le condizioni sono più favorevoli.

Comparata con molti altri rettili e anfibi, questa specie ha una aspettativa di vita relativamente lunga. La mortalità, tuttavia, è molto alta per i neonati, a causa dell'alto numero di predatori.

Le minacce principali alla sua sopravvivenza sono, in aggiunta all’alterazione, alla frammentazione e alla distruzione degli habitat naturali, la presenza di specie di testuggini palustri aliene, il disturbo e la predazione di uova e giovani individui, la perdita di identità genetica delle popolazioni nei vari territori e, ad oggi, l’assenza di piani e di un forte coordinamento delle azioni per la sua conservazione.